Рейтинг@Mail.ru
Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922347811.html
Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев
Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев - РИА Новости, 19.01.2024
Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев
Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:34
2024-01-19T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий пискарев
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_0:151:3371:2047_1920x0_80_0_0_eb4741ba76e8c0e49321d341cd2b8faa.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. "Утратив суверенитет, Украина превратилась в наркопритон. Украина сегодня ярко демонстрирует всему миру, что происходит с государством, которое потеряло свою субъектность. И каждый раз, когда кажется, что дно достигнуто, открывается новое окно в бездну. На этот раз речь идет о проведении экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих", - написал Пискарев. По его словам, Украина стала для Запада удобным полигоном для испытания не только новых видов оружия, включая биологическое, но и лекарств и новых наркотиков, включая организованные поставки из США запрещенного у них самих и в России наркотика ибогаина. Он указал, что на Украине внедрена "программа самообслуживания", когда через торговые автоматы наркоманы получают шприцы и иглы, при этом антидот от передозировки выдаётся без рецепта врача, только бы потребляли больше наркотиков, и такая практика была единственной в Европе, что подтверждено на уровне ООН. "По данным ООН, уже накануне СВО Украина занимала одно из первых мест в мире по употреблению инъекционных наркотиков. Кроме этого она занимала первое место в Восточной Европе и Центральной Азии по потребителям так называемой заместительной терапии, когда наркоманам выдаются наркотики самим государством", - отметил Пискарев. Депутат подчеркнул, что информация о том, что 10% школьников на Украине употребляют наркотики, на этом фоне выглядит совсем не случайной. "Пожалуй, будет трудно найти более яркий пример, когда здоровье нации ей уже не принадлежит, а является инструментом и расходным материалом для обеспечения чужих интересов", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html
https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769265331_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_c4311ce10bb947c7f11f6379be5beb9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, василий пискарев, оон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Пискарев, ООН, США
Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев

Пискарев: Украина превратилась в наркопритон из-за экспериментов над военными

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
"Утратив суверенитет, Украина превратилась в наркопритон. Украина сегодня ярко демонстрирует всему миру, что происходит с государством, которое потеряло свою субъектность. И каждый раз, когда кажется, что дно достигнуто, открывается новое окно в бездну. На этот раз речь идет о проведении экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих", - написал Пискарев.
Мама погибшей военнослужащей ВСУ о последнем рассказе дочери - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх
17 января, 16:05
По его словам, Украина стала для Запада удобным полигоном для испытания не только новых видов оружия, включая биологическое, но и лекарств и новых наркотиков, включая организованные поставки из США запрещенного у них самих и в России наркотика ибогаина. Он указал, что на Украине внедрена "программа самообслуживания", когда через торговые автоматы наркоманы получают шприцы и иглы, при этом антидот от передозировки выдаётся без рецепта врача, только бы потребляли больше наркотиков, и такая практика была единственной в Европе, что подтверждено на уровне ООН.
«
"По данным ООН, уже накануне СВО Украина занимала одно из первых мест в мире по употреблению инъекционных наркотиков. Кроме этого она занимала первое место в Восточной Европе и Центральной Азии по потребителям так называемой заместительной терапии, когда наркоманам выдаются наркотики самим государством", - отметил Пискарев.
Депутат подчеркнул, что информация о том, что 10% школьников на Украине употребляют наркотики, на этом фоне выглядит совсем не случайной.
"Пожалуй, будет трудно найти более яркий пример, когда здоровье нации ей уже не принадлежит, а является инструментом и расходным материалом для обеспечения чужих интересов", - заключил парламентарий.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Украинский пленный рассказал, как командование раздавало солдатам наркотики
21 декабря 2023, 04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВасилий ПискаревООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала