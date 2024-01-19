Украина превратилась в наркопритон, заявил Пискарев
Пискарев: Украина превратилась в наркопритон из-за экспериментов над военными
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украина превратилась в наркопритон из-за проведения экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
"Утратив суверенитет, Украина превратилась в наркопритон. Украина сегодня ярко демонстрирует всему миру, что происходит с государством, которое потеряло свою субъектность. И каждый раз, когда кажется, что дно достигнуто, открывается новое окно в бездну. На этот раз речь идет о проведении экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих", - написал Пискарев.
По его словам, Украина стала для Запада удобным полигоном для испытания не только новых видов оружия, включая биологическое, но и лекарств и новых наркотиков, включая организованные поставки из США запрещенного у них самих и в России наркотика ибогаина. Он указал, что на Украине внедрена "программа самообслуживания", когда через торговые автоматы наркоманы получают шприцы и иглы, при этом антидот от передозировки выдаётся без рецепта врача, только бы потребляли больше наркотиков, и такая практика была единственной в Европе, что подтверждено на уровне ООН.
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"По данным ООН, уже накануне СВО Украина занимала одно из первых мест в мире по употреблению инъекционных наркотиков. Кроме этого она занимала первое место в Восточной Европе и Центральной Азии по потребителям так называемой заместительной терапии, когда наркоманам выдаются наркотики самим государством", - отметил Пискарев.
Депутат подчеркнул, что информация о том, что 10% школьников на Украине употребляют наркотики, на этом фоне выглядит совсем не случайной.
"Пожалуй, будет трудно найти более яркий пример, когда здоровье нации ей уже не принадлежит, а является инструментом и расходным материалом для обеспечения чужих интересов", - заключил парламентарий.