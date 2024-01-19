https://ria.ru/20240119/ukraina-1922345668.html

Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских

Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских - РИА Новости, 19.01.2024

Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских

Распространение символики и лозунгов запрещенных в России экстремистских организаций Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:27

2024-01-19T14:27

2024-01-19T14:27

специальная военная операция на украине

россия

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

безопасность

министерство юстиции рф (минюст россии)

украина

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Распространение символики и лозунгов запрещенных в России экстремистских организаций Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) повлечет уголовную ответственность. В четверг Минюст включил УНРА, УПА*, УНС*, ОУН* в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ранее УПА*, ОУН* и УНС* были признаны экстремистскими и запрещены в РФ. В соответствии с законодательством, за организацию, участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность. Согласно статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), за организацию подобного объединения может грозить до 10 лет колонии; склонение, вербовка или иное вовлечение человека в деятельность экстремистской организации повлечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Участие в экстремистском объединении потянет на заключение на срок до 6 лет. Как следует из перечня Минюста, опубликованного в четверг, к атрибутике перечисленных выше организаций относятся официальное приветствие "Слава Украине, героям слава", а также эмблемы. В частности, стилизованный трезубец, черный равносторонний треугольник подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб; флаг цветов красного и черного (красный сверху, черный снизу).* Запрещенные в России экстремистские организацииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html

https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, безопасность, министерство юстиции рф (минюст россии), украина