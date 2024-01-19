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Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922345668.html
Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских
Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских - РИА Новости, 19.01.2024
Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских
Распространение символики и лозунгов запрещенных в России экстремистских организаций Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:27
2024-01-19T14:27
специальная военная операция на украине
россия
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
безопасность
министерство юстиции рф (минюст россии)
украина
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Распространение символики и лозунгов запрещенных в России экстремистских организаций Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) повлечет уголовную ответственность. В четверг Минюст включил УНРА, УПА*, УНС*, ОУН* в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ранее УПА*, ОУН* и УНС* были признаны экстремистскими и запрещены в РФ. В соответствии с законодательством, за организацию, участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность. Согласно статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), за организацию подобного объединения может грозить до 10 лет колонии; склонение, вербовка или иное вовлечение человека в деятельность экстремистской организации повлечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Участие в экстремистском объединении потянет на заключение на срок до 6 лет. Как следует из перечня Минюста, опубликованного в четверг, к атрибутике перечисленных выше организаций относятся официальное приветствие "Слава Украине, героям слава", а также эмблемы. В частности, стилизованный трезубец, черный равносторонний треугольник подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб; флаг цветов красного и черного (красный сверху, черный снизу).* Запрещенные в России экстремистские организацииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20231126/ukraintsy-1911881726.html
https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html
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россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, безопасность, министерство юстиции рф (минюст россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Безопасность, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина
Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских

Минюст включил четыре украинские организации с атрибутикой в список нацистских

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Распространение символики и лозунгов запрещенных в России экстремистских организаций Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*) повлечет уголовную ответственность.
В четверг Минюст включил УНРА, УПА*, УНС*, ОУН* в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ранее УПА*, ОУН* и УНС* были признаны экстремистскими и запрещены в РФ. В соответствии с законодательством, за организацию, участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность.
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Согласно статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), за организацию подобного объединения может грозить до 10 лет колонии; склонение, вербовка или иное вовлечение человека в деятельность экстремистской организации повлечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Участие в экстремистском объединении потянет на заключение на срок до 6 лет.
Как следует из перечня Минюста, опубликованного в четверг, к атрибутике перечисленных выше организаций относятся официальное приветствие "Слава Украине, героям слава", а также эмблемы. В частности, стилизованный трезубец, черный равносторонний треугольник подставкой вверх, на нем красный крестомеч, на крестомече золотой тризуб; флаг цветов красного и черного (красный сверху, черный снизу).
* Запрещенные в России экстремистские организации
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовБезопасностьМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Украина
 
 
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