https://ria.ru/20240119/ukraina-1922323596.html

СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины

СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины - РИА Новости, 19.01.2024

СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины

Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает в пятницу общественный... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:14

2024-01-19T13:14

2024-01-19T13:14

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия. Крупные забастовки в Финляндии запланированы на 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий. "Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках", – приводит Yle слова директора завода Пекки Химанка. Он затруднился оценить, какой ущерб будет нанесен предприятию, однако допустил, что дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой. Завод принадлежит норвежско-финской группе компаний Nammo, которая производит боеприпасы малого и среднего калибра, следует из информации, представленной на сайте компании. Ранее индустриальный профсоюз Teollisuusliitto объявил о проведении двухдневной забастовки 1-2 февраля. Многие другие профсоюзы вслед за этим также объявили о забастовках, намеченных на 1 февраля. Профсоюзы выступают против трудовых реформ правительства. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.

https://ria.ru/20240118/stolknovenie-1921963678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр