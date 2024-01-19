https://ria.ru/20240119/ukraina-1922323596.html
СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины
СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины - РИА Новости, 19.01.2024
СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины
Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает в пятницу общественный... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:14
2024-01-19T13:14
2024-01-19T13:14
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия. Крупные забастовки в Финляндии запланированы на 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий. "Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках", – приводит Yle слова директора завода Пекки Химанка. Он затруднился оценить, какой ущерб будет нанесен предприятию, однако допустил, что дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой. Завод принадлежит норвежско-финской группе компаний Nammo, которая производит боеприпасы малого и среднего калибра, следует из информации, представленной на сайте компании. Ранее индустриальный профсоюз Teollisuusliitto объявил о проведении двухдневной забастовки 1-2 февраля. Многие другие профсоюзы вслед за этим также объявили о забастовках, намеченных на 1 февраля. Профсоюзы выступают против трудовых реформ правительства. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.
https://ria.ru/20240118/stolknovenie-1921963678.html
https://ria.ru/20231222/finlyandiya-1917363735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: забастовки в Финляндии повлияют на производство снарядов для Украины
Yle: забастовки в Финляндии отразятся на объемах поставок боеприпасов Украине
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов, что отразится на их поставках Украине, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия.
Крупные забастовки в Финляндии запланированы на 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий.
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"Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках", – приводит Yle слова директора завода Пекки Химанка. Он затруднился оценить, какой ущерб будет нанесен предприятию, однако допустил, что дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой.
Завод принадлежит норвежско-финской группе компаний Nammo, которая производит боеприпасы малого и среднего калибра, следует из информации, представленной на сайте компании.
Ранее индустриальный профсоюз Teollisuusliitto объявил о проведении двухдневной забастовки 1-2 февраля. Многие другие профсоюзы вслед за этим также объявили о забастовках, намеченных на 1 февраля. Профсоюзы выступают против трудовых реформ правительства. В опубликованной в июне программе 77-го правительства Финляндии до 2027 года обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других.
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