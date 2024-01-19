Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину
Скотт Риттер извинился перед россиянами от лица США за конфликт на Украине
© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от народа США россиянам, которые потеряли близких на СВО, за роль Вашингтона в развязывании конфликта на Украине.
"Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно", - заявил Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Аналитик также принес извинения и украинским гражданам, которых "принесли в жертву" из-за конфликта, "причиной которого стали США".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.