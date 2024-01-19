https://ria.ru/20240119/ukraina-1922310452.html

Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину

Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину - РИА Новости, 19.01.2024

Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от народа США россиянам, которые потеряли близких на СВО, за роль... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:33

2024-01-19T12:33

2024-01-19T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

скотт риттер

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от народа США россиянам, которые потеряли близких на СВО, за роль Вашингтона в развязывании конфликта на Украине. "Я как американец хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России. Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно", - заявил Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Аналитик также принес извинения и украинским гражданам, которых "принесли в жертву" из-за конфликта, "причиной которого стали США". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, скотт риттер, украина, ситуация в днр и лнр