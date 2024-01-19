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Президент Литвы сделал важное признание о России и Украине - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html
Президент Литвы сделал важное признание о России и Украине
Президент Литвы сделал важное признание о России и Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Президент Литвы сделал важное признание о России и Украине
западных странах видна усталость от конфликта на Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Mundo. "Возможно, есть усталость РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:24
2024-01-19T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
гитанас науседа
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В западных странах видна усталость от конфликта на Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Mundo. "Возможно, есть усталость в западных обществах, но на восточном фланге НАТО она не столь сильна, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона", — утверждает он. Науседа заявил, что неудачи ВСУ на фронте во многом зависят от медлительности союзников, которые приняли "хорошие решения, но очень медленно их исполняют".ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html
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в мире, гитанас науседа, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гитанас Науседа, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Президент Литвы сделал важное признание о России и Украине

Президент Литвы Науседа признал усталость Запада от конфликта на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В западных странах видна усталость от конфликта на Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью испанской газете El Mundo.

"Возможно, есть усталость в западных обществах, но на восточном фланге НАТО она не столь сильна, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона", — утверждает он.
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Науседа заявил, что неудачи ВСУ на фронте во многом зависят от медлительности союзников, которые приняли "хорошие решения, но очень медленно их исполняют".

ВСУ за время контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГитанас НауседаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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