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Писториус неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 19.01.2024 (обновлено: 13:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
Писториус неожиданно высказался об Украине
Писториус неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Писториус неожиданно высказался об Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:31
2024-01-19T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
борис писториус
германия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt."Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — сказал он.Глава Минобороны добавил, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими. "Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну &lt;...&gt; то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус. В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
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в мире, украина, владимир путин, борис писториус, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Борис Писториус, Германия
Писториус неожиданно высказался об Украине

Глава МО ФРГ Писториус отказался идти ва-банк в вопросе военной помощи Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt.
"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — сказал он.
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Глава Минобороны добавил, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими.
"Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну <...> то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус.
В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинБорис ПисториусГермания
 
 
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