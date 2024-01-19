https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html

Писториус неожиданно высказался об Украине

Писториус неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.01.2024

Писториус неожиданно высказался об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:31

2024-01-19T08:31

2024-01-19T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

борис писториус

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt."Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — сказал он.Глава Минобороны добавил, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими. "Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну <...> то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус. В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.

https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир путин, борис писториус, германия