https://ria.ru/20240119/ukraina-1922253707.html
Писториус неожиданно высказался об Украине
Писториус неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 19.01.2024
Писториус неожиданно высказался об Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:31
2024-01-19T08:31
2024-01-19T13:15
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt."Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — сказал он.Глава Минобороны добавил, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими. "Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну <...> то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус. В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
https://ria.ru/20240119/nato-1922260016.html
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в мире, украина, владимир путин, борис писториус, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Борис Писториус, Германия
Писториус неожиданно высказался об Украине
Глава МО ФРГ Писториус отказался идти ва-банк в вопросе военной помощи Украине
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины, пишет издание Die Welt
.
"Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — сказал он.
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Глава Минобороны добавил, что из всех стран ЕС Германия внесла наибольший вклад, и теперь очередь за другими.
"Всем должно быть ясно: если Путин выиграет эту войну <...> то, конечно, возрастет и опасность для территории НАТО", — утверждает Писториус.
В середине декабря он говорил, что Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Москва
не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы
.
Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
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