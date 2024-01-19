https://ria.ru/20240119/ukraina-1922234352.html

"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине

"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине - РИА Новости, 19.01.2024

"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине

Запад уничтожает Украину и истребляет ее население, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:55

2024-01-19T01:55

2024-01-19T01:55

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Запад уничтожает Украину и истребляет ее население, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно", — прокомментировал полковник.Он добавил, что ВСУ за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама Украина продолжает уничтожаться.По данным Минобороны, с 4 июня по начало декабря Киев потерял более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

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в мире, украина, москва, министерство обороны сша, вооруженные силы украины