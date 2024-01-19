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"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине
"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине - РИА Новости, 19.01.2024
"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине
Запад уничтожает Украину и истребляет ее население, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:55
2024-01-19T01:55
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Запад уничтожает Украину и истребляет ее население, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно", — прокомментировал полковник.Он добавил, что ВСУ за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама Украина продолжает уничтожаться.По данным Минобороны, с 4 июня по начало декабря Киев потерял более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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в мире, украина, москва, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Она мертва". В США решили признать пугающую правду об Украине
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор: украинская нация уже давно мертва