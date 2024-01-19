https://ria.ru/20240119/ukhin-1922305224.html
Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации
Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации - РИА Новости, 19.01.2024
Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации
Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:22
2024-01-19T12:22
2024-01-19T12:22
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации, сообщил РИА Новости его коллега. "Водичка была замерзшая, он поскользнулся… Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел в четверг утром во дворе городской администрации. Ухин получил перелом голеностопа. При этом собеседник отметил, что "возле здания все почищено, просто неосторожно прошелся".
каменск-шахтинский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации
Глава Каменск-Шахтинска Ухин поскользнулся у здания администрации и сломал ногу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации, сообщил РИА Новости его коллега.
«
"Водичка была замерзшая, он поскользнулся… Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел в четверг утром во дворе городской администрации. Ухин получил перелом голеностопа.
При этом собеседник отметил, что "возле здания все почищено, просто неосторожно прошелся".