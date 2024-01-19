https://ria.ru/20240119/ukhin-1922305224.html

Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации

Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации - РИА Новости, 19.01.2024

Глава ростовского Каменск-Шахтинска сломал ногу у здания администрации

Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:22

2024-01-19T12:22

2024-01-19T12:22

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации, сообщил РИА Новости его коллега. "Водичка была замерзшая, он поскользнулся… Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел в четверг утром во дворе городской администрации. Ухин получил перелом голеностопа. При этом собеседник отметил, что "возле здания все почищено, просто неосторожно прошелся".

каменск-шахтинский

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область