https://ria.ru/20240119/tyulen-1922353112.html

В Дагестане каспийские тюлени оказались на грани вымирания

В Дагестане каспийские тюлени оказались на грани вымирания - РИА Новости, 19.01.2024

В Дагестане каспийские тюлени оказались на грани вымирания

Фонд "Компас" предлагает включить каспийского тюленя в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения: подсчет животных показал, что популяция... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:58

2024-01-19T14:58

2024-01-19T14:58

каспийское море

дагестанский государственный университет

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Фонд "Компас" предлагает включить каспийского тюленя в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения: подсчет животных показал, что популяция уменьшилась катастрофически, сообщили в пресс-службе организации. В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи туш каспийской нерпы. В минприроды региона тогда заявили, что их гибель вызвана "естественными природными факторами", а численность каспийской нерпы стабильна и находится в пределах 270-300 тысяч. "В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", - говорится в сообщении. Как уточнили в организации, всего было проведено шесть экспедиций с апреля по декабрь 2023 года в районы сезонной концентрации и нагула тюленя. Для мониторинга были установлены четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. "По материалам с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь", - сообщили в фонде. Результаты учёта показали, что средний возраст погибших особей составляет 7,7 лет. По данным ученых, это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок. "Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится её восстановить в ближайшее время", - приводятся в сообщении слова доцента Института экологии и устойчивого развития Дагестанского Государственного университета Алимурада Гаджиева. Основной версией гибели каспийских тюленей научная группа называет заражение животных высокопатогенным птичьем гриппом. "Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России", - сообщили в организации. Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - краснокнижное животное и эндемик Каспийского моря. В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 миллиона особей. В 70-х годах XX века, во времена освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тысяч. В 2020 году этот вид занесли в Красную книгу РФ.

https://ria.ru/20240105/natspark-1919802536.html

https://ria.ru/20231224/zubr-1917790752.html

https://ria.ru/20231208/kot-1914665261.html

каспийское море

россия

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каспийское море, дагестанский государственный университет, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия