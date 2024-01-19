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Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений - РИА Новости, 19.01.2024
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Туризм
 
12:37 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tury-1922264371.html
Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений
Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений - РИА Новости, 19.01.2024
Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений
Поездки на отдых в Белоруссию для туристов из России подорожали сильнее всего по итогам прошлого года, при этом направление осталось самым дешевым среди... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:37
2024-01-19T12:37
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
россия
белоруссия
юго-восточная азия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Поездки на отдых в Белоруссию для туристов из России подорожали сильнее всего по итогам прошлого года, при этом направление осталось самым дешевым среди зарубежных предложений, самыми же дорогими были туры в Юго-Восточную Азию, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, стоимость поездки в Белоруссию в декабре увеличилась на 37,6 процента в годовом выражении, при этом средняя цена составила в конце года 30,8 тысячи рублей. Ближайший конкурент – страны Средней Азии – прибавили в цене лишь 30,6 процента, за такие поездки россиянам в декабре пришлось бы в среднем заплатить 65 тысяч рублей. Туризм в ОАЭ и Турции для россиян подорожал на 27,3 и 27,2 процента соответственно. При этом дешевле обойдется путевка в Турцию – 64,7 тысячи рублей против 82,1 тысячи рублей за Эмираты. Поездка на отдых в Египет увеличилась в цене на 22,1 процента по итогам прошлого года, а в среднем в декабре за нее пришлось бы заплатить 68 тысяч рублей. Посещение стран Закавказья подорожало на 19,8 процентов и в конце года обошлось бы в 47 тысяч рублей. Цена тура в страны Юго-Восточной Азии прибавила 15 процентов, при этом путевки в эти страны являются самыми дорогими в России – в декабре за них просили в среднем 113,2 тысячи рублей. В то же время экскурсионные туры по России выросли в цене на 18,7 процента, в декабре за них в среднем пришлось бы заплатить 11,2 тысячи рублей. При этом речной круиз на территории России подорожал за год на 3,8 процента и в декабре стоил в среднем почти 21 тысячу рублей.
https://ria.ru/20240109/tury-1920295267.html
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белоруссия
юго-восточная азия
турция
египет
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новости - туризм, туризм, туристы, россия, белоруссия, юго-восточная азия, федеральная служба государственной статистики (росстат), турция, египет, оаэ
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Россия, Белоруссия, Юго-Восточная Азия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Турция, Египет, ОАЭ
Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений

Белоруссия стала самым подорожавшим направлением для туристов из России

© Depositphotos.com / Devin PavelБрест
Брест - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / Devin Pavel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Поездки на отдых в Белоруссию для туристов из России подорожали сильнее всего по итогам прошлого года, при этом направление осталось самым дешевым среди зарубежных предложений, самыми же дорогими были туры в Юго-Восточную Азию, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, стоимость поездки в Белоруссию в декабре увеличилась на 37,6 процента в годовом выражении, при этом средняя цена составила в конце года 30,8 тысячи рублей. Ближайший конкурент – страны Средней Азии – прибавили в цене лишь 30,6 процента, за такие поездки россиянам в декабре пришлось бы в среднем заплатить 65 тысяч рублей.
Туризм в ОАЭ и Турции для россиян подорожал на 27,3 и 27,2 процента соответственно. При этом дешевле обойдется путевка в Турцию – 64,7 тысячи рублей против 82,1 тысячи рублей за Эмираты. Поездка на отдых в Египет увеличилась в цене на 22,1 процента по итогам прошлого года, а в среднем в декабре за нее пришлось бы заплатить 68 тысяч рублей.
Посещение стран Закавказья подорожало на 19,8 процентов и в конце года обошлось бы в 47 тысяч рублей. Цена тура в страны Юго-Восточной Азии прибавила 15 процентов, при этом путевки в эти страны являются самыми дорогими в России – в декабре за них просили в среднем 113,2 тысячи рублей.
В то же время экскурсионные туры по России выросли в цене на 18,7 процента, в декабре за них в среднем пришлось бы заплатить 11,2 тысячи рублей. При этом речной круиз на территории России подорожал за год на 3,8 процента и в декабре стоил в среднем почти 21 тысячу рублей.
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