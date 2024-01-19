https://ria.ru/20240119/tury-1922264371.html

Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений

Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений - РИА Новости, 19.01.2024

Белоруссия оказалась среди самых подорожавших туристических направлений

Поездки на отдых в Белоруссию для туристов из России подорожали сильнее всего по итогам прошлого года, при этом направление осталось самым дешевым среди... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:37

2024-01-19T12:37

2024-01-19T12:37

туризм

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белоруссия

юго-восточная азия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Поездки на отдых в Белоруссию для туристов из России подорожали сильнее всего по итогам прошлого года, при этом направление осталось самым дешевым среди зарубежных предложений, самыми же дорогими были туры в Юго-Восточную Азию, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, стоимость поездки в Белоруссию в декабре увеличилась на 37,6 процента в годовом выражении, при этом средняя цена составила в конце года 30,8 тысячи рублей. Ближайший конкурент – страны Средней Азии – прибавили в цене лишь 30,6 процента, за такие поездки россиянам в декабре пришлось бы в среднем заплатить 65 тысяч рублей. Туризм в ОАЭ и Турции для россиян подорожал на 27,3 и 27,2 процента соответственно. При этом дешевле обойдется путевка в Турцию – 64,7 тысячи рублей против 82,1 тысячи рублей за Эмираты. Поездка на отдых в Египет увеличилась в цене на 22,1 процента по итогам прошлого года, а в среднем в декабре за нее пришлось бы заплатить 68 тысяч рублей. Посещение стран Закавказья подорожало на 19,8 процентов и в конце года обошлось бы в 47 тысяч рублей. Цена тура в страны Юго-Восточной Азии прибавила 15 процентов, при этом путевки в эти страны являются самыми дорогими в России – в декабре за них просили в среднем 113,2 тысячи рублей. В то же время экскурсионные туры по России выросли в цене на 18,7 процента, в декабре за них в среднем пришлось бы заплатить 11,2 тысячи рублей. При этом речной круиз на территории России подорожал за год на 3,8 процента и в декабре стоил в среднем почти 21 тысячу рублей.

https://ria.ru/20240109/tury-1920295267.html

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новости - туризм, туризм, туристы, россия, белоруссия, юго-восточная азия, федеральная служба государственной статистики (росстат), турция, египет, оаэ