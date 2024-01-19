https://ria.ru/20240119/tseny-1922231025.html

Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году

Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024

Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году

Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:32

2024-01-19T00:32

2024-01-19T00:32

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстром ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%, а газового моторного топлива - на 41,2%. В то же время поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство "Фуромесид" - на 34,2%. Апельсины замыкают десятку самых подорожавших товаров по итогам 2023 года. В целом четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. Среди них - капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5% и мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%). Российские власти по итогам текущего года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.

https://ria.ru/20240118/yaytsa-1922152622.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)