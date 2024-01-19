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Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024
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00:32 19.01.2024
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Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году
Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024
Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году
Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:32
2024-01-19T00:32
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстром ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%, а газового моторного топлива - на 41,2%. В то же время поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство "Фуромесид" - на 34,2%. Апельсины замыкают десятку самых подорожавших товаров по итогам 2023 года. В целом четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. Среди них - капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5% и мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%). Российские власти по итогам текущего года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году

Росстат: сильнее всего в 2023 году в России подорожали яйца, помидоры и груши

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОвощи в продуктовой тележке
Овощи в продуктовой тележке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Овощи в продуктовой тележке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстром ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%).
Стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%, а газового моторного топлива - на 41,2%. В то же время поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство "Фуромесид" - на 34,2%. Апельсины замыкают десятку самых подорожавших товаров по итогам 2023 года.
В целом четверть товаров, цены на которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции в России, которая по итогам прошлого года составила 7,4%. Среди них - капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая - 12,5% и мороженая - 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%).
Российские власти по итогам текущего года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5%, а Минэкономразвития - в 4,5%.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на яйца
Вчера, 16:25
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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