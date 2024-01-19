https://ria.ru/20240119/trevoga-1922444167.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.01.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:44

2024-01-19T22:44

2024-01-19T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 21.26 (по мск) сигнал тревоги звучит в Николаевской области. В 22.23 тревогу объявили в Одесской, в 22.36 – в Кировоградской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

кировоградская область

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в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы украины