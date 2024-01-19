https://ria.ru/20240119/trevoga-1922267004.html

Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу

Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу - РИА Новости, 19.01.2024

Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу

Каждый второй россиянин (53%) отмечает спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:16

2024-01-19T10:16

2024-01-19T10:16

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) отмечает спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 41% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно данным фонда, чуть больше половины респондентов (53%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружения, ответили – спокойное. Двое из пяти (41%) заметили тревожное настроение в окружении. Поквартирный опрос был проведен 12-14 января 2024 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240118/prazdniki-1922120853.html

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2024

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общество, россия, фонд "общественное мнение"