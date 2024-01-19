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Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу - РИА Новости, 19.01.2024
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10:16 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/trevoga-1922267004.html
Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу
Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу - РИА Новости, 19.01.2024
Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу
Каждый второй россиянин (53%) отмечает спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:16
2024-01-19T10:16
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) отмечает спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 41% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ. Согласно данным фонда, чуть больше половины респондентов (53%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружения, ответили – спокойное. Двое из пяти (41%) заметили тревожное настроение в окружении. Поквартирный опрос был проведен 12-14 января 2024 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос показал, что почти каждый второй россиянин испытывает тревогу

ФОМ: у 41% россиян преобладает тревожное настроение

© Pixabay / StockSnap Уставший молодой человек
Уставший молодой человек - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Pixabay / StockSnap
Уставший молодой человек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Каждый второй россиянин (53%) отмечает спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых, а о том, что у окружающих преобладает тревожное настроение, рассказали 41% респондентов, следует из результатов опроса ФОМ.
Согласно данным фонда, чуть больше половины респондентов (53%) на вопрос о том, какое настроение преобладает среди их окружения, ответили – спокойное.
Двое из пяти (41%) заметили тревожное настроение в окружении.
Поквартирный опрос был проведен 12-14 января 2024 года среди 1,5 тысячи россиян в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Предельная погрешность не превышает 3,6%.
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