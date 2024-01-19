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Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
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10:44 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tramp-1922275347.html
Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ
Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ
Украинским чиновникам не удается установить связь с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:44
2024-01-19T10:44
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинским чиновникам не удается установить связь с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, которые избегают контактов с официальными лицами Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского. "Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильного общения... Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают", - приводит издание слова неназванного источника. В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. В четверг спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, майк джонсон, владимир зеленский, оон
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Владимир Зеленский, ООН
Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ

Politico: украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом

© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинским чиновникам не удается установить связь с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, которые избегают контактов с официальными лицами Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.
«
"Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильного общения... Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают", - приводит издание слова неназванного источника.
В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В четверг спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем.
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