Трамп избегает контактов с украинскими чиновниками, пишут СМИ
Politico: украинским чиновникам не удается установить связь с Трампом
© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Украинским чиновникам не удается установить связь с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, которые избегают контактов с официальными лицами Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.
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"Между украинскими чиновниками и командами Трампа и Джонсона нет стабильного общения... Отсутствие взаимодействия кажется намеренным, но может (мы надеемся) измениться после выборов. Вкратце мое понимание таково: Украина пытается, Трамп и Джонсон избегают", - приводит издание слова неназванного источника.
В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова экс-президента США, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В четверг спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался обещать, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине, и заявил, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем.