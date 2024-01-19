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Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана - РИА Новости, 19.01.2024
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06:05 19.01.2024 (обновлено: 06:31 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/tramp-1922245116.html
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана - РИА Новости, 19.01.2024
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана
Дональд Трамп считает хорошими отношения с президентом России Владимиром Путиным, об этом политик заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:05
2024-01-19T06:31
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп считает хорошими отношения с президентом России Владимиром Путиным, об этом политик заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News.&quot;Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил&quot;, — заявил Трамп.По мнению экс-президента, с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.Он также вспомнил, как премьер-министр Венгрии Орбан предлагал "позвать назад" Трампа."Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый", — добавил Трамп.Кроме того, политик заверил, что его "все боялись и уважали".Экс-президент не редко выступает с положительными высказываниями в адрес Путина. На прошлой неделе в беседе с Fox News Трамп расценил российского лидера как "очень умного и очень хитрого" политика и признался, что американские СМИ ненавидят, когда он так высказывается о Путине.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html
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в мире, сша, россия, венгрия, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан
В мире, США, Россия, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Экс-президент США Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп считает хорошими отношения с президентом России Владимиром Путиным, об этом политик заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News.
«

"Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил", — заявил Трамп.

По мнению экс-президента, с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.
Он также вспомнил, как премьер-министр Венгрии Орбан предлагал "позвать назад" Трампа.
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"Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый", — добавил Трамп.
Кроме того, политик заверил, что его "все боялись и уважали".
Экс-президент не редко выступает с положительными высказываниями в адрес Путина. На прошлой неделе в беседе с Fox News Трамп расценил российского лидера как "очень умного и очень хитрого" политика и признался, что американские СМИ ненавидят, когда он так высказывается о Путине.
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