https://ria.ru/20240119/tramp-1922245116.html

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана - РИА Новости, 19.01.2024

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Дональд Трамп считает хорошими отношения с президентом России Владимиром Путиным, об этом политик заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:05

2024-01-19T06:05

2024-01-19T06:31

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Дональд Трамп считает хорошими отношения с президентом России Владимиром Путиным, об этом политик заявил в интервью журналисту Шону Хэннити на канале Fox News."Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил", — заявил Трамп.По мнению экс-президента, с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.Он также вспомнил, как премьер-министр Венгрии Орбан предлагал "позвать назад" Трампа."Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый", — добавил Трамп.Кроме того, политик заверил, что его "все боялись и уважали".Экс-президент не редко выступает с положительными высказываниями в адрес Путина. На прошлой неделе в беседе с Fox News Трамп расценил российского лидера как "очень умного и очень хитрого" политика и признался, что американские СМИ ненавидят, когда он так высказывается о Путине.

https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html

https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, венгрия, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан