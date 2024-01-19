https://ria.ru/20240119/tramp-1922234801.html

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 19.01.2024

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:48

2024-01-19T01:48

2024-01-19T01:48

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, сообщил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг. "Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон", - говорится в обнародованном заявлении Чунга. Несмотря на соответствующие решения, были и иные прецеденты. К примеру, ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ. Также в госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете вменяемой ему причастности к штурму Капитолия. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20240118/amerika-1922224649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, выборы президента сша