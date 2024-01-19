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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 19.01.2024
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01:48 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tramp-1922234801.html
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз - РИА Новости, 19.01.2024
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:48
2024-01-19T01:48
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, сообщил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг. "Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон", - говорится в обнародованном заявлении Чунга. Несмотря на соответствующие решения, были и иные прецеденты. К примеру, ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ. Также в госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете вменяемой ему причастности к штурму Капитолия. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Выборы президента США
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать экс-президента США Трампа из праймериз

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах, сообщил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.
«
"Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон", - говорится в обнародованном заявлении Чунга.
Несмотря на соответствующие решения, были и иные прецеденты. К примеру, ранее верховный суд Колорадо постановил отстранить Трампа от процедуры первичных выборов. Основанием для снятия политика с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Иски, требующие отстранить Трампа от выборов на основании той же 14 поправки к конституции, поданы еще в полутора десятках штатов, сообщали ранее СМИ.
Также в госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз постановила, что Трамп неправомочен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в свете вменяемой ему причастности к штурму Капитолия.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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