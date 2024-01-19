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Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024
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02:12 19.01.2024 (обновлено: 02:14 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/tanker-1922235801.html
Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер
Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024
Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер
Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили о прямом попадании в американское судно РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T02:12
2024-01-19T02:14
в мире
йемен
красное море
сша
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили о прямом попадании в американское судно противокорабельными ракетами. "Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели целевую операцию против американского судна (Chem Ranger) в Аденском заливе, применив несколько противокорабельных ракет, которыми было нанесено прямое попадание", - заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети Х. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что четыре неопознанных беспилотника совершили облет американского танкера под флагом Маршалловых островов у берегов Йемена. По данным компании, которая ссылается на сообщения с борта судна, инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. Сообщалось, что танкер не пострадал и продолжил свой рейс. Хуситы объявили о нападении на американский корабль в Аденском заливе в понедельник, 15 декабря, а 17 декабря они заявили, что нанесли удар по американскому судну (Ginko Picardie) в Аденском заливе с помощью ряда нескольких противокорабельных ракет. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html
https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html
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в мире, йемен, красное море, сша, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Красное море, США, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер

Хуситы заявили о попадании в американский танкер противокорабельными ракетами

© Fotolia / lphotoНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Fotolia / lphoto
Нефтяной танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявили о прямом попадании в американское судно противокорабельными ракетами.
«
"Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели целевую операцию против американского судна (Chem Ranger) в Аденском заливе, применив несколько противокорабельных ракет, которыми было нанесено прямое попадание", - заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, сообщило, что четыре неопознанных беспилотника совершили облет американского танкера под флагом Маршалловых островов у берегов Йемена. По данным компании, которая ссылается на сообщения с борта судна, инцидент произошел в 140 километрах юго-восточнее йеменского порта Эль-Мукалла. Сообщалось, что танкер не пострадал и продолжил свой рейс.
Хуситы объявили о нападении на американский корабль в Аденском заливе в понедельник, 15 декабря, а 17 декабря они заявили, что нанесли удар по американскому судну (Ginko Picardie) в Аденском заливе с помощью ряда нескольких противокорабельных ракет.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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В миреЙеменКрасное мореСШАДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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