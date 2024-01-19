https://ria.ru/20240119/svo-1922370953.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях - РИА Новости, 19.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях

Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2080 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:01

2024-01-19T16:01

2024-01-19T16:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2080 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Табаевка Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов", - уточнили в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

харьковская область

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика