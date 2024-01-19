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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях - РИА Новости, 19.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях
Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2080 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:01
2024-01-19T16:01
2024-01-19T16:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 2080 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Западной" группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Табаевка Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два полевых склада боеприпасов", - уточнили в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника за указанный период составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 2080 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях