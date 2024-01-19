Рейтинг@Mail.ru
Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/svo-1922318051.html
Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году
Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер уверен, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:55
2024-01-19T12:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
скотт риттер
безопасность
сша
нато
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372517_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_10c9b16e5567611a9fed8d3f527e7fa2.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер уверен, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году. По его словам, конфликт "завершится победой России". "Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году", - отметил Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Аналитик подчеркнул, что победу России обеспечивает "храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил" в ходе контрнаступления. Он уверен, что "Украина уже проиграла", добавив, что это конфликт не просто между Россией и Украиной. "Украина используется Западом для того, чтобы ослабить Россию", - заявил он и отметил, что "Россия уже победила", а "Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее". "А у России активно работает ВПК", - добавил Риттер. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910372517_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_b8bccb7272681f05688d82bb143d96a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, скотт риттер, безопасность, сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Скотт Риттер, Безопасность, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году

Риттер: спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер уверен, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году.
По его словам, конфликт "завершится победой России". "Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году", - отметил Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Аналитик подчеркнул, что победу России обеспечивает "храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил" в ходе контрнаступления.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву
17 января, 08:00
Он уверен, что "Украина уже проиграла", добавив, что это конфликт не просто между Россией и Украиной. "Украина используется Западом для того, чтобы ослабить Россию", - заявил он и отметил, что "Россия уже победила", а "Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее". "А у России активно работает ВПК", - добавил Риттер.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСкотт РиттерБезопасностьСШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала