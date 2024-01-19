https://ria.ru/20240119/svo-1922318051.html

Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году

Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024

Отставной американский разведчик заявил, что Россия победит в 2024 году

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер уверен, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:55

2024-01-19T12:55

2024-01-19T12:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

скотт риттер

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер уверен, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году. По его словам, конфликт "завершится победой России". "Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году", - отметил Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Аналитик подчеркнул, что победу России обеспечивает "храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил" в ходе контрнаступления. Он уверен, что "Украина уже проиграла", добавив, что это конфликт не просто между Россией и Украиной. "Украина используется Западом для того, чтобы ослабить Россию", - заявил он и отметил, что "Россия уже победила", а "Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее". "А у России активно работает ВПК", - добавил Риттер. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, скотт риттер, безопасность, сша, нато, ситуация в днр и лнр