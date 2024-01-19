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Запад вынуждает Россию расширить зону СВО, заявили в Крыму - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 19.01.2024 (обновлено: 10:54 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО, заявили в Крыму
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО, заявили в Крыму - РИА Новости, 19.01.2024
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО, заявили в Крыму
Угрожая ударами по Крыму, Запад вынуждает Россию расширить границы специальной военной операции, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:09
2024-01-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
филипп бридлав
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Угрожая ударами по Крыму, Запад вынуждает Россию расширить границы специальной военной операции, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Так он прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, который призвал Запад дать Украине возможность наносить удары по Крыму всем возможным оружием, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". &quot;Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля&quot;, — сказал Трофимов.При этом, по его мнению, высказывания Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает. "В таком статусе очень легко давать советы и угрожать. Хочется отметить, что с начала специальной военной операции количество бывших руководителей в странах НАТО растет угрожающими для них темпами, давно уже измеряясь десятками", — добавил парламентарий. По его словам, просто адекватный человек, не говоря уже о тех, кто находится у руля западных государств, давно бы задумался и сделал выводы о ложности выбранного пути."Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", — заключил Трофимов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада ее поддерживают. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, россия, украина, европа, филипп бридлав, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Филипп Бридлав, Владимир Путин, НАТО, ООН
Запад вынуждает Россию расширить зону СВО, заявили в Крыму

Парламентарий Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС России в зоне проведения спецоперации
ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Угрожая ударами по Крыму, Запад вынуждает Россию расширить границы специальной военной операции, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Так он прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, который призвал Запад дать Украине возможность наносить удары по Крыму всем возможным оружием, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию".
«

"Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля", — сказал Трофимов.

При этом, по его мнению, высказывания Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.
"В таком статусе очень легко давать советы и угрожать. Хочется отметить, что с начала специальной военной операции количество бывших руководителей в странах НАТО растет угрожающими для них темпами, давно уже измеряясь десятками", — добавил парламентарий.
По его словам, просто адекватный человек, не говоря уже о тех, кто находится у руля западных государств, давно бы задумался и сделал выводы о ложности выбранного пути.
"Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным отборных баранов, ведут свои страны к пропасти", — заключил Трофимов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада ее поддерживают. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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