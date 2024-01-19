https://ria.ru/20240119/sud-1922280538.html

Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке

Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке - РИА Новости, 19.01.2024

Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке

Баймакский райсуд арестовал девятерых участников беспорядков перед судом Баймака, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:04

2024-01-19T11:04

2024-01-19T11:19

происшествия

баймак

уфа

кавказ

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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УФА, 19 янв - РИА Новости. Баймакский райсуд арестовал девятерых участников беспорядков перед судом Баймака, сообщает объединённая пресс-служба судов региона."Баймакский районный суд республики Башкортостан рассмотрел 9 материалов в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке 17 января. 9 жителей привлечены к административной ответственности за совершение неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. Всем назначено наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток", - говорится в сообщении.Ранее Кировский суд Уфы арестовал 8 участников беспорядков в Баймаке на срок от 10 до 14 суток.Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт**".* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html

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уфа

кавказ

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происшествия, баймак, уфа, кавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)