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Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке
Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке - РИА Новости, 19.01.2024
Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке
Баймакский райсуд арестовал девятерых участников беспорядков перед судом Баймака, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:04
2024-01-19T11:04
2024-01-19T11:19
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уфа
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УФА, 19 янв - РИА Новости. Баймакский райсуд арестовал девятерых участников беспорядков перед судом Баймака, сообщает объединённая пресс-служба судов региона."Баймакский районный суд республики Башкортостан рассмотрел 9 материалов в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке 17 января. 9 жителей привлечены к административной ответственности за совершение неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. Всем назначено наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток", - говорится в сообщении.Ранее Кировский суд Уфы арестовал 8 участников беспорядков в Баймаке на срок от 10 до 14 суток.Массовые беспорядки произошли в январе перед зданием Баймакского районного суда, где оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему 4 года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт**".* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация
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происшествия, баймак, уфа, кавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Баймак, Уфа, Кавказ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке
Суд в Башкирии арестовал еще девятерых участников беспорядков в Баймаке