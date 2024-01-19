https://ria.ru/20240119/strelba-1922236471.html

При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек

При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек - РИА Новости, 19.01.2024

При стрельбе в Сан-Франциско погиб человек

Один человек погиб, еще четыре находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Франциско, сообщил городской департамент... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T02:37

2024-01-19T02:37

2024-01-19T02:37

в мире

сан-франциско

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САН-ФРАНЦИСКО, 19 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в калифорнийском городе Сан-Франциско, сообщил городской департамент полиции, заявление которого поступило в распоряжении РИА Новости. Согласно заявлению, сотрудники полиции Сан-Франциско в четверг прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. На месте инцидента были обнаружены четверо мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями. "Полицейские оказали раненым помощь и вызвали медиков на место происшествия. Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии", - говорится в заявлении. Отмечается, что один из пострадавших мужчин скончался от ранений, несмотря на усилия сотрудников скорой помощи. Газета San Francisco Chronicle называет район, в котором произошла стрельба, одним из мест, где процветает наркоторговля.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

сан-франциско

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сан-франциско