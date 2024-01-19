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Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ* - РИА Новости, 19.01.2024
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Шоубиз
 
18:26 19.01.2024 (обновлено: 18:29 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/stoyanov-1922387368.html
Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*
Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ* - РИА Новости, 19.01.2024
Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*
Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:26
2024-01-19T18:29
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для мужчин в театре, кино и на телевидении после запрета пропаганды ЛГБТ*. &quot;Никаких противопоказаний нет. Я сейчас занят в очень большом проекте телеканала &quot;Россия&quot;. Я играю там довольно большое количество женщин&quot;, — поделился Стоянов.Мастер комедийных женских образов, воплотивший в "Городке" около трех с половиной тысяч ролей, считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино и на ТВ.&quot;Я не думаю, что государственный канал, который первым должен откликаться на любые постановления, провоцировал бы и инициировал такие съемки&quot;, — сообщил Стоянов.В конце ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ееС иском в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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юрий стоянов, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, культура, лгбт-сообщество
Шоубиз, Юрий Стоянов, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Культура, ЛГБТ-сообщество
Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*

Юрий Стоянов считает, что запрет ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов
Народный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для мужчин в театре, кино и на телевидении после запрета пропаганды ЛГБТ*.
«

"Никаких противопоказаний нет. Я сейчас занят в очень большом проекте телеканала "Россия". Я играю там довольно большое количество женщин", — поделился Стоянов.

Мастер комедийных женских образов, воплотивший в "Городке" около трех с половиной тысяч ролей, считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино и на ТВ.
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)Исполнитель женской роли Юрий Стоянов. Кадр из программы "Городок"
Кадр из программы Городок
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
Исполнитель женской роли Юрий Стоянов. Кадр из программы "Городок". Архивное фото
«

"Я не думаю, что государственный канал, который первым должен откликаться на любые постановления, провоцировал бы и инициировал такие съемки", — сообщил Стоянов.

В конце ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ее
С иском в суд обратился Минюст.
Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ШоубизЮрий СтояновРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаКультураЛГБТ-сообщество
 
 
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