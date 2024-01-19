Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*
Юрий Стоянов считает, что запрет ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов
Народный артист России, актер театра и кино Юрий Стоянов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для мужчин в театре, кино и на телевидении после запрета пропаганды ЛГБТ*.
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"Никаких противопоказаний нет. Я сейчас занят в очень большом проекте телеканала "Россия". Я играю там довольно большое количество женщин", — поделился Стоянов.
Мастер комедийных женских образов, воплотивший в "Городке" около трех с половиной тысяч ролей, считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино и на ТВ.
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)Исполнитель женской роли Юрий Стоянов. Кадр из программы "Городок"
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
Исполнитель женской роли Юрий Стоянов. Кадр из программы "Городок". Архивное фото
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"Я не думаю, что государственный канал, который первым должен откликаться на любые постановления, провоцировал бы и инициировал такие съемки", — сообщил Стоянов.
В конце ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ее
С иском в суд обратился Минюст.
Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.