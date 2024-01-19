https://ria.ru/20240119/stoyanov-1922387368.html

Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*

Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ* - РИА Новости, 19.01.2024

Юрий Стоянов раскрыл, что ждет женские роли для мужчин после запрета ЛГБТ*

Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:26

2024-01-19T18:26

2024-01-19T18:29

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Народный артист России, звезда сатирической телепередачи "Городок" Юрий Стоянов стал гостем YouTube-шоу "Влобушкинъ", где раскрыл, что ждет женские роли для мужчин в театре, кино и на телевидении после запрета пропаганды ЛГБТ*. "Никаких противопоказаний нет. Я сейчас занят в очень большом проекте телеканала "Россия". Я играю там довольно большое количество женщин", — поделился Стоянов.Мастер комедийных женских образов, воплотивший в "Городке" около трех с половиной тысяч ролей, считает, что запрет пропаганды ЛГБТ* не имеет отношения к сатире в кино и на ТВ."Я не думаю, что государственный канал, который первым должен откликаться на любые постановления, провоцировал бы и инициировал такие съемки", — сообщил Стоянов.В конце ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил ееС иском в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231220/shtraf-1916925772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юрий стоянов, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, культура, лгбт-сообщество