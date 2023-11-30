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В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили
В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили - РИА Новости, 30.11.2023
В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили
Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:08
2023-11-30T15:08
2023-11-30T16:41
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости."Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — объявил судья.Он добавил, что решение следует "исполнять немедленно".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа "секретно". Материалы дела насчитывали более 20 томов.С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, верховный суд рф, происшествия
Россия, Верховный суд РФ, Происшествия
В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили
Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России", — объявил судья.
Он добавил, что решение следует "исполнять немедленно".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.
Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа "секретно". Материалы дела насчитывали более 20 томов.
С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть "признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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