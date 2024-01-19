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Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка - РИА Новости, 19.01.2024
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03:38 19.01.2024 (обновлено: 10:39 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/standart-1922239448.html
Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка
Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка - РИА Новости, 19.01.2024
Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка
Роспотребнадзор поддержал предложение ввести единый стандарт сладкого детского новогоднего подарка и готов участвовать в разработке методических рекомендаций... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T03:38
2024-01-19T10:39
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение ввести единый стандарт сладкого детского новогоднего подарка и готов участвовать в разработке методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев в декабре обратился в Роспотребнадзор и Минтруд с предложением ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год, а также обеспечить ими всех детей за счёт бюджетных средств. "Роспотребнадзор поддерживает Вашу инициативу о дополнительном урегулировании вопроса комплектования новогодних сладких детских подарков (наборов) ... Вместе с тем, Роспотребнадзор считает целесообразным разработку методических рекомендаций для производителей, поставщиков, органов исполнительной власти по вопросу формирования детских новогодних подарков и готов принять участие в разработке таких рекомендаций", - следует из ответного письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой. При этом Попова напомнила, что все находящиеся в обороте пищевые продукты, в том числе конфеты, печенье и вафли, должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании, что исключает риск возможного неблагоприятного воздействия пищевых продуктов на организм. В своем обращении Гусев указывал, что единый стандарт детского новогоднего подарка необходим для того, чтобы конфеты, печенье и вафли не несли риска аллергических реакций и были без вреда для детского организма. Он отмечал, что комплектуются такие подарки детям обычно произвольно, а их состав определяется организационным комитетом, при выборе подарка оргкомитет как правило руководствуется критерием низкой цены подарка и без учета, насколько такие подарки полезны детскому организму.
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, Детские вопросы
Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка

Попова поддержала введение стандарта сладкого детского новогоднего подарка

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДети с подарками после новогоднего представления
Дети с подарками после новогоднего представления - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дети с подарками после новогоднего представления. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение ввести единый стандарт сладкого детского новогоднего подарка и готов участвовать в разработке методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев в декабре обратился в Роспотребнадзор и Минтруд с предложением ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год, а также обеспечить ими всех детей за счёт бюджетных средств.
«
"Роспотребнадзор поддерживает Вашу инициативу о дополнительном урегулировании вопроса комплектования новогодних сладких детских подарков (наборов) ... Вместе с тем, Роспотребнадзор считает целесообразным разработку методических рекомендаций для производителей, поставщиков, органов исполнительной власти по вопросу формирования детских новогодних подарков и готов принять участие в разработке таких рекомендаций", - следует из ответного письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
При этом Попова напомнила, что все находящиеся в обороте пищевые продукты, в том числе конфеты, печенье и вафли, должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании, что исключает риск возможного неблагоприятного воздействия пищевых продуктов на организм.
В своем обращении Гусев указывал, что единый стандарт детского новогоднего подарка необходим для того, чтобы конфеты, печенье и вафли не несли риска аллергических реакций и были без вреда для детского организма. Он отмечал, что комплектуются такие подарки детям обычно произвольно, а их состав определяется организационным комитетом, при выборе подарка оргкомитет как правило руководствуется критерием низкой цены подарка и без учета, насколько такие подарки полезны детскому организму.
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