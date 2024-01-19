https://ria.ru/20240119/standart-1922239448.html

Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка

Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка - РИА Новости, 19.01.2024

Попова оценила идею о стандарте сладкого детского новогоднего подарка

Роспотребнадзор поддержал предложение ввести единый стандарт сладкого детского новогоднего подарка и готов участвовать в разработке методических рекомендаций... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:38

2024-01-19T03:38

2024-01-19T10:39

общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал предложение ввести единый стандарт сладкого детского новогоднего подарка и готов участвовать в разработке методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов исполнительной власти, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев в декабре обратился в Роспотребнадзор и Минтруд с предложением ввести единый стандарт сладких подарков на Новый год, а также обеспечить ими всех детей за счёт бюджетных средств. "Роспотребнадзор поддерживает Вашу инициативу о дополнительном урегулировании вопроса комплектования новогодних сладких детских подарков (наборов) ... Вместе с тем, Роспотребнадзор считает целесообразным разработку методических рекомендаций для производителей, поставщиков, органов исполнительной власти по вопросу формирования детских новогодних подарков и готов принять участие в разработке таких рекомендаций", - следует из ответного письма главы Роспотребнадзора Анны Поповой. При этом Попова напомнила, что все находящиеся в обороте пищевые продукты, в том числе конфеты, печенье и вафли, должны соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании, что исключает риск возможного неблагоприятного воздействия пищевых продуктов на организм. В своем обращении Гусев указывал, что единый стандарт детского новогоднего подарка необходим для того, чтобы конфеты, печенье и вафли не несли риска аллергических реакций и были без вреда для детского организма. Он отмечал, что комплектуются такие подарки детям обычно произвольно, а их состав определяется организационным комитетом, при выборе подарка оргкомитет как правило руководствуется критерием низкой цены подарка и без учета, насколько такие подарки полезны детскому организму.

https://ria.ru/20230516/pitanie-1872220668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы