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Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной

Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной

Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, которая привела к открытому конфликту, заявил в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:03

2024-01-19T18:03

2024-01-19T18:03

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БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, которая привела к открытому конфликту, заявил в пятницу в Бангкоке, отвечая на вопрос РИА Новости, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс. Ученый, входящий, по версии журнала Economist, в тройку самых влиятельных экономистов мира последних трех десятилетий, выступил в столице Таиланда на научно-практической конференции, посвященной зеленой повестке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а затем ответил на несколько вопросов. "К сожалению, напряженность между США и Китаем, я бы даже сказал, антагонизм США по отношению к Китаю очень реален, опасен и ошибочен. И если это взорвется, то очевидным местом, где это взорвется, будет Тайвань", - сказал Сакс, отвечая на вопрос РИА Новости об опасности геополитической конфронтации мировых держав для Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН. "Давайте посмотрим на то, что случилось на Украине: США настаивали на одной политической линии, в данном случае линии на расширение НАТО, и они это продавливали, идя против интересов и без учета озабоченностей России. Это в конце концов привело к открытому конфликту", - напомнил ученый. "И сегодня США продолжают продвигать предложения о поставках вооружений Тайваню несмотря на самые серьезные возражения Китайской Народной Республики. Если США продолжат настаивать на этой политической линии, это будет чрезвычайно опасно", - продолжил он. "Если у лидеров Тайваня есть здравый смысл, они будут вести себя в высшей степени сдержанно, чтобы избежать катастрофы, как, например, на Украине, где послушались США, которые говорили им: "не волнуйтесь, мы прикрываем вашу спину". Это был огромный просчет", - сказал ученый. По мнению Сакса, риски для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающие в результате нынешней американской политики, вполне реальны. "Они не неизбежны, и они абсолютно предотвратимы, если есть уравновешенность и, в особенности, взаимное уважение", - отметил он. "Знаете, в 1982 году США и Китай выпустили совместное коммюнике, в котором США очень ясно заявляли: "у нас нет плана долгосрочного вооружения Тайваня". Это было 42 года назад. США следует прочитать обязательства, которые они взяли на себя, сделать глубокий вдох и сказать: "мы будем чтить то, что тогда сказали", - заключил Сакс.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

https://ria.ru/20231031/drug-1906332620.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, тайвань, китай