https://ria.ru/20240119/ssha-1922407348.html
Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной
Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной - РИА Новости, 19.01.2024
Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной
Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, которая привела к открытому конфликту, заявил в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:03
2024-01-19T18:03
2024-01-19T18:03
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сша
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украина
ситуация в днр и лнр
тайвань
китай
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БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, которая привела к открытому конфликту, заявил в пятницу в Бангкоке, отвечая на вопрос РИА Новости, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс. Ученый, входящий, по версии журнала Economist, в тройку самых влиятельных экономистов мира последних трех десятилетий, выступил в столице Таиланда на научно-практической конференции, посвященной зеленой повестке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а затем ответил на несколько вопросов. "К сожалению, напряженность между США и Китаем, я бы даже сказал, антагонизм США по отношению к Китаю очень реален, опасен и ошибочен. И если это взорвется, то очевидным местом, где это взорвется, будет Тайвань", - сказал Сакс, отвечая на вопрос РИА Новости об опасности геополитической конфронтации мировых держав для Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН. "Давайте посмотрим на то, что случилось на Украине: США настаивали на одной политической линии, в данном случае линии на расширение НАТО, и они это продавливали, идя против интересов и без учета озабоченностей России. Это в конце концов привело к открытому конфликту", - напомнил ученый. "И сегодня США продолжают продвигать предложения о поставках вооружений Тайваню несмотря на самые серьезные возражения Китайской Народной Республики. Если США продолжат настаивать на этой политической линии, это будет чрезвычайно опасно", - продолжил он. "Если у лидеров Тайваня есть здравый смысл, они будут вести себя в высшей степени сдержанно, чтобы избежать катастрофы, как, например, на Украине, где послушались США, которые говорили им: "не волнуйтесь, мы прикрываем вашу спину". Это был огромный просчет", - сказал ученый. По мнению Сакса, риски для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающие в результате нынешней американской политики, вполне реальны. "Они не неизбежны, и они абсолютно предотвратимы, если есть уравновешенность и, в особенности, взаимное уважение", - отметил он. "Знаете, в 1982 году США и Китай выпустили совместное коммюнике, в котором США очень ясно заявляли: "у нас нет плана долгосрочного вооружения Тайваня". Это было 42 года назад. США следует прочитать обязательства, которые они взяли на себя, сделать глубокий вдох и сказать: "мы будем чтить то, что тогда сказали", - заключил Сакс.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, тайвань, китай
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Тайвань, Китай
Эксперт назвал политику США на Украине и в Азии одинаково опасной
Экономист Сакс: политика США в Азии настолько же опасна, как и на Украине
БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Современная политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе настолько же опасна, как их политика на Украине, которая привела к открытому конфликту, заявил в пятницу в Бангкоке, отвечая на вопрос РИА Новости, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, известный американский экономист Джеффри Сакс.
Ученый, входящий, по версии журнала Economist, в тройку самых влиятельных экономистов мира последних трех десятилетий, выступил в столице Таиланда
на научно-практической конференции, посвященной зеленой повестке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а затем ответил на несколько вопросов.
США признали неотвратимое
"К сожалению, напряженность между США
и Китаем
, я бы даже сказал, антагонизм США по отношению к Китаю очень реален, опасен и ошибочен. И если это взорвется, то очевидным местом, где это взорвется, будет Тайвань", - сказал Сакс, отвечая на вопрос РИА Новости об опасности геополитической конфронтации мировых держав для Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН.
"Давайте посмотрим на то, что случилось на Украине
: США настаивали на одной политической линии, в данном случае линии на расширение НАТО
, и они это продавливали, идя против интересов и без учета озабоченностей России
. Это в конце концов привело к открытому конфликту", - напомнил ученый.
"И сегодня США продолжают продвигать предложения о поставках вооружений Тайваню
несмотря на самые серьезные возражения Китайской Народной Республики. Если США продолжат настаивать на этой политической линии, это будет чрезвычайно опасно", - продолжил он.
Для англосаксов настало время расплаты
"Если у лидеров Тайваня есть здравый смысл, они будут вести себя в высшей степени сдержанно, чтобы избежать катастрофы, как, например, на Украине, где послушались США, которые говорили им: "не волнуйтесь, мы прикрываем вашу спину". Это был огромный просчет", - сказал ученый.
По мнению Сакса, риски для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающие в результате нынешней американской политики, вполне реальны. "Они не неизбежны, и они абсолютно предотвратимы, если есть уравновешенность и, в особенности, взаимное уважение", - отметил он.
"Знаете, в 1982 году США и Китай выпустили совместное коммюнике, в котором США очень ясно заявляли: "у нас нет плана долгосрочного вооружения Тайваня". Это было 42 года назад. США следует прочитать обязательства, которые они взяли на себя, сделать глубокий вдох и сказать: "мы будем чтить то, что тогда сказали", - заключил Сакс.
В Америке у России есть друг. Но его привыкли считать врагом