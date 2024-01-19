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В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.01.2024
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Хорошие новости
 
06:23 19.01.2024 (обновлено: 14:14 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.01.2024
В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли на дороге четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:23
2024-01-19T14:14
происшествия
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли на дороге четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок, говорится в сообщении краевого главка МВД.По информации ведомства, ребенка, одиноко идущего в сторону леса, заметил патруль. Девочка была без рукавиц, у нее сильно замерзли руки. Было около 15 градусов мороза и дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов отдал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться."Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии", — рассказали в ГУМВД.Участковый нашел мать ребенка. Выяснилось, что она отпустила девочку с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о произошедшем. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С матерью провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.
https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html
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происшествия, гибдд мвд рф, красноярский край
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Красноярский край, Хорошие новости
В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

Полицейские в Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюВрачи оказывают необходимую медицинскую помощь четырехлетней девочке, которую обнаружили на сельской дороге
Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь четырехлетней девочке, которую обнаружили на сельской дороге - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь четырехлетней девочке, которую обнаружили на сельской дороге
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли на дороге четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок, говорится в сообщении краевого главка МВД.
По информации ведомства, ребенка, одиноко идущего в сторону леса, заметил патруль. Девочка была без рукавиц, у нее сильно замерзли руки. Было около 15 градусов мороза и дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов отдал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться.
"Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии", — рассказали в ГУМВД.
Участковый нашел мать ребенка. Выяснилось, что она отпустила девочку с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о произошедшем.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С матерью провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.
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