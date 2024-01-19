https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 19.01.2024

В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли на дороге четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:23

2024-01-19T06:23

2024-01-19T14:14

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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли на дороге четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок, говорится в сообщении краевого главка МВД.По информации ведомства, ребенка, одиноко идущего в сторону леса, заметил патруль. Девочка была без рукавиц, у нее сильно замерзли руки. Было около 15 градусов мороза и дул холодный порывистый ветер. Один из инспекторов отдал малышке свои перчатки, чтобы она смогла немного согреться."Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии", — рассказали в ГУМВД.Участковый нашел мать ребенка. Выяснилось, что она отпустила девочку с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась с самым младшим сыном дома. В какой-то момент старшие дети упустили сестру из виду и не смогли самостоятельно ее найти, после чего вернулись домой и рассказали о произошедшем. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. С матерью провели беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.

https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, гибдд мвд рф, красноярский край