https://ria.ru/20240119/soyuz-1922274614.html

Эксперт рассказал, почему России и КНР не следует формировать военный союз

Эксперт рассказал, почему России и КНР не следует формировать военный союз - РИА Новости, 19.01.2024

Эксперт рассказал, почему России и КНР не следует формировать военный союз

Китай и Россия не должны стремиться к созданию той или иной формы военного союза, так как военные блоки только обостряют глобальную конфронтацию и повышают риск РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:39

2024-01-19T10:39

2024-01-19T10:39

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ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Китай и Россия не должны стремиться к созданию той или иной формы военного союза, так как военные блоки только обостряют глобальную конфронтацию и повышают риск военных конфликтов, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании. По словам эксперта, Китай и Россия не должны стремиться к созданию военного союза в той или иной форме. "Это основное требование китайской независимой внешней политики мирного сосуществования", - добавил он. Сюй Полин отметил, что не видит положительных сторон в формировании военных союзов. "Мы видим, что существующие сейчас в мире крупные военные альянсы, такие, например, как НАТО, больше не являются организациями региональной безопасности… (Альянс) превратился в инструмент гегемонии США, телохранителя западных идеологий и ценностей. Вместо того, чтобы играть роль в региональной и глобальной стабильности, он стали источником глобальной конфронтации и региональных вооруженных конфликтов", - сказал эксперт. По мнению эксперта, нынешняя глобальная нестабильность и ряд геополитических военных конфликтов, происходящих во многих регионах мира, имеют тень блокового противостояния и гегемонистского поведения некоторых стран. "Военные союзы обострят глобальную конфронтацию, повысят риск вооруженных конфликтов и принесут огромные бедствия человеческому обществу", - добавил Сюй Полин. Только расформировав существующие военные союзы, считает эксперт, и придерживаясь всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве устойчивой концепции общей безопасности, уважая территориальную целостность и суверенитет всех стран, уважая ООН как основу управления международной безопасностью, можно решить традиционные проблемы безопасности, такие как войны и вооруженные конфликты, а также нетрадиционные проблемы в области безопасности, такие как изменение климата и терроризм. Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html

https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html

https://ria.ru/20231220/proekty-1916857163.html

россия

китай

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россия, китай, в мире, нато, сша