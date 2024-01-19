Эксперт рассказал, почему России и КНР не следует формировать военный союз
Эксперт Сюй Полин: Китай и Россия не должны стремиться к созданию военного союза
Совместные российско-китайские военные учения. Архивное фото
ПЕКИН, 19 янв - РИА Новости. Китай и Россия не должны стремиться к созданию той или иной формы военного союза, так как военные блоки только обостряют глобальную конфронтацию и повышают риск военных конфликтов, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Китая надежнее, чем военный союз в прежнем понимании.
По словам эксперта, Китай и Россия не должны стремиться к созданию военного союза в той или иной форме. "Это основное требование китайской независимой внешней политики мирного сосуществования", - добавил он.
Сюй Полин отметил, что не видит положительных сторон в формировании военных союзов.
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"Мы видим, что существующие сейчас в мире крупные военные альянсы, такие, например, как НАТО, больше не являются организациями региональной безопасности… (Альянс) превратился в инструмент гегемонии США, телохранителя западных идеологий и ценностей. Вместо того, чтобы играть роль в региональной и глобальной стабильности, он стали источником глобальной конфронтации и региональных вооруженных конфликтов", - сказал эксперт.
По мнению эксперта, нынешняя глобальная нестабильность и ряд геополитических военных конфликтов, происходящих во многих регионах мира, имеют тень блокового противостояния и гегемонистского поведения некоторых стран.
"Военные союзы обострят глобальную конфронтацию, повысят риск вооруженных конфликтов и принесут огромные бедствия человеческому обществу", - добавил Сюй Полин.
Только расформировав существующие военные союзы, считает эксперт, и придерживаясь всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве устойчивой концепции общей безопасности, уважая территориальную целостность и суверенитет всех стран, уважая ООН как основу управления международной безопасностью, можно решить традиционные проблемы безопасности, такие как войны и вооруженные конфликты, а также нетрадиционные проблемы в области безопасности, такие как изменение климата и терроризм.
Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, заявил, что Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова российского лидера, отметила, что продвижение НАТО в АТР несовместимо с позиционированием НАТО в качестве региональной оборонительной военной организации. Она добавила, что отношения России и Китая принципиально отличаются от создания "мелких кружков" и блоковой конфронтации, чем занимается НАТО.