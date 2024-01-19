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Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ
Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:56
2024-01-19T00:56
2024-01-19T08:29
происшествия
санкт-петербург
wildberries
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования. "Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования", - пишет издание. По словам одного из собеседников издания, Wildberries вел переговоры о заключении страхового договора с одной из крупных страховых компаний, однако до стадии подписания не дошло. Как утверждает второй источник, был застрахован лишь товар, а само здание - нет. "Представитель Wildberries заявил, что они "не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений". О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован", - сообщает издание. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ
РБК: сгоревший в Шушарах в Петербурге склад Wildberries не был застрахован
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК
со ссылкой на источники на рынке страхования.
«
"Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования", - пишет издание.
По словам одного из собеседников издания, Wildberries вел переговоры о заключении страхового договора с одной из крупных страховых компаний, однако до стадии подписания не дошло. Как утверждает второй источник, был застрахован лишь товар, а само здание - нет.
"Представитель Wildberries заявил, что они "не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений". О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован", - сообщает издание.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
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