https://ria.ru/20240119/sklad-1922231867.html

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:56

2024-01-19T00:56

2024-01-19T08:29

происшествия

санкт-петербург

wildberries

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке страхования. "Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования", - пишет издание. По словам одного из собеседников издания, Wildberries вел переговоры о заключении страхового договора с одной из крупных страховых компаний, однако до стадии подписания не дошло. Как утверждает второй источник, был застрахован лишь товар, а само здание - нет. "Представитель Wildberries заявил, что они "не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений". О каких договоренностях идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что сгоревший товар был застрахован", - сообщает издание. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240118/wildberries-1922101375.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, санкт-петербург, wildberries