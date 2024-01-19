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Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет - РИА Новости, 19.01.2024
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12:42 19.01.2024 (обновлено: 12:43 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sk-1922311903.html
Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет
Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет - РИА Новости, 19.01.2024
Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет
Не имевший права управления автомобилем житель Кемеровской области, насмерть сбивший мальчика, получил 7 колонии, сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:42
2024-01-19T12:43
происшествия
россия
киселевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Не имевший права управления автомобилем житель Кемеровской области, насмерть сбивший мальчика, получил 7 колонии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. ГУМВД региона сообщало в июле 2023 года, что водитель без прав задавил в Киселевске пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. Было возбуждено уголовное дело. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в релизе. Ранее судимый 20-летний житель Киселевска, дожидавшийся приговора в СИЗО, признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Как отмечает прокуратура региона, вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью и возместил причиненный моральный и материальный вред. Также фигурант сотрудничал со следствием.
https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html
россия
киселевск
кемеровская область
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происшествия, россия, киселевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киселевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет

Севшему за руль без прав и сбившему ребенка жителю Кузбасса дали 7 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Не имевший права управления автомобилем житель Кемеровской области, насмерть сбивший мальчика, получил 7 колонии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
ГУМВД региона сообщало в июле 2023 года, что водитель без прав задавил в Киселевске пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. Было возбуждено уголовное дело.
«
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в релизе.
Ранее судимый 20-летний житель Киселевска, дожидавшийся приговора в СИЗО, признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
Как отмечает прокуратура региона, вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью и возместил причиненный моральный и материальный вред. Также фигурант сотрудничал со следствием.
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ПроисшествияРоссияКиселевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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