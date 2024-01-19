https://ria.ru/20240119/sk-1922311903.html

Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет

Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет - РИА Новости, 19.01.2024

Жителю Кузбасса, севшему за руль без прав и сбившему ребенка, дали семь лет

Не имевший права управления автомобилем житель Кемеровской области, насмерть сбивший мальчика, получил 7 колонии, сообщает пресс-служба регионального управления РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:42

2024-01-19T12:42

2024-01-19T12:43

происшествия

россия

киселевск

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Не имевший права управления автомобилем житель Кемеровской области, насмерть сбивший мальчика, получил 7 колонии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. ГУМВД региона сообщало в июле 2023 года, что водитель без прав задавил в Киселевске пятилетнего ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. Было возбуждено уголовное дело. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в релизе. Ранее судимый 20-летний житель Киселевска, дожидавшийся приговора в СИЗО, признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Как отмечает прокуратура региона, вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью и возместил причиненный моральный и материальный вред. Также фигурант сотрудничал со следствием.

https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html

россия

киселевск

кемеровская область

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происшествия, россия, киселевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)