https://ria.ru/20240119/shkolniki-1922415136.html

Школьники предложили идеи по устойчивому развитию российских городов

Школьники предложили идеи по устойчивому развитию российских городов - РИА Новости, 19.01.2024

Школьники предложили идеи по устойчивому развитию российских городов

Школьные команды разработали и защитили проекты, направленные на устойчивое развитие городов в рамках деловой игры "Твой город", сообщает ВЭБ.РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:33

2024-01-19T19:33

2024-01-19T19:33

россия

вэб.рф (вэб)

высшая школа экономики (вшэ)

общество

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922414930_0:122:1170:780_1920x0_80_0_0_556a63b670c2e3cb3b78460048c68fc8.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Школьные команды разработали и защитили проекты, направленные на устойчивое развитие городов в рамках деловой игры "Твой город", сообщает ВЭБ.РФ.Игра, организованная ВЭБ.РФ и НИУ ВШЭ в рамках нового сезона проекта "Город на прокачку", прошла в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия".В рамках игры ребята из Движения Первых выработали проекты по тематическим трекам экологического благополучия, развития социального взаимодействия и повышения качества управления в городах.При оценке проектов учитывалась комплексность подхода к решению задачи городского развития, учет ESG-принципов, качество проработки проблематики, вовлечение жителей в ее решение."Современная молодежь имеет свои запросы к уровню качества жизни в городе, свое понимание того, какой должна быть комфортная городская среда. Новый сезон "Города на прокачку" посвящен проектам, которые предлагают школьники. Они анализируют жизнь в городе на базе Индекса ВЭБ.РФ и предлагают свои проекты. Таким образом, мы можем слышать запросы молодого поколения и учитывать их видение в принятии своих инвестиционных решений", - приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрея Самохина.Суть проекта "Город на прокачку", организатором которого выступает ВЭБ.РФ, – предложить конкретные решения для повышения качества жизни в городах на основе анализа Индекса качества жизни ВЭБ.РФВторой сезон проекта стартовал в декабре. Его аудитория – школьники и студенты колледжей. Работы принимаются на сайте проекта до 20 марта 2024 года. Итоги будут подведены в апреле, в павильоне ВЭБ.РФ на выставке-форуме "Россия".

https://ria.ru/20240118/gorod-1922091743.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), высшая школа экономики (вшэ), общество, экономика