https://ria.ru/20240119/shatdaun-1922231996.html

Палата представителей США приняла резолюцию по предотвращению шатдауна

Палата представителей США приняла резолюцию по предотвращению шатдауна - РИА Новости, 19.01.2024

Палата представителей США приняла резолюцию по предотвращению шатдауна

Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:59

2024-01-19T00:59

2024-01-19T08:55

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства (шатдауна) менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из трансляции голосования.В ходе голосования временная резолюция набрала достаточно голосов конгрессменов для принятия. Теперь документ уходит на подпись президенту страны Джо Байдену.Ранее в четверг сенат также поддержал резолюцию. Законопроект обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта. Голосование в палате представителей по временной резолюции было запланировано на пятницу, но из-за ожидающегося в Вашингтоне ухудшения погоды все рассмотрения в последний рабочий день уходящей недели были отменены. В результате конгрессмены рассмотрели документ в четверг.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона иссякли. Средства на поддержку Киева заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.В случае шатдауна первыми приостановили бы работу Минсельхоз, Минэнерго, Минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, джо байден, майк джонсон, капитолий, чак шумер