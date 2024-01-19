https://ria.ru/20240119/sedina-1922229661.html

Названы три причины ранней седины

Названы три причины ранней седины - РИА Новости, 19.01.2024

Названы три причины ранней седины

Есть три основные причины появления седины у молодых людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, если действовать... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T02:15

2024-01-19T02:15

2024-01-19T02:15

общество

россия

юлия нагайцева

здоровье

седина

волосы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827616633_0:0:1380:777_1920x0_80_0_0_a1472060dfb873c40cfeb8a30c692297.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Есть три основные причины появления седины у молодых людей, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, если действовать быстро, то есть шанс вернуть волосам цвет.Седина считается ранней, если она появляется у человека, не достигшего возраста 25 лет, отметила Нагайцева. В этом случае волосы обычно теряют цвет не из-за физиологических изменений в организме, а по другим причинам, уточнила она."К ранней седине может привести дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Еще есть генетический фактор, его мы тоже рассматриваем, если у родственников рано появлялась седина. Также может повлиять стрессовый фактор", — объяснила Нагайцева.При появлении первых седых волос стоит обратиться к врачу, советует она. Если выяснится, что проблемы с пигментацией возникли не из-за генетических особенностей человека, а, допустим, из-за недостатка определенных витаминов и минералов в его рационе, то процесс можно будет повернуть вспять, считает трихолог."Вернуть волосам цвет при появлении ранней седины можно, но только в самом начале. Если вы заметили, что появились первые седые волосы, то надо идти к врачу. Если он выявит дефициты, то при быстрой коррекции ситуации какой-то процент волос может вернуть цвет", — сказала Нагайцева.Однако в большинстве случаев люди упускают такую возможность, добавила она.Чаще всего пациенты обращаются через какое-то время, когда уже поздно, но действовать нужно быстро, предупредила Нагайцева.

https://ria.ru/20231127/volosy-1598396618.html

https://ria.ru/20230501/sedina-1868477457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, юлия нагайцева, здоровье, седина, волосы