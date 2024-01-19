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Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 19.01.2024
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08:12 19.01.2024 (обновлено: 09:52 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html
Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке
Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 19.01.2024
Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке
Турция не ведет никаких переговоров по поиску альтернатив черноморской зерновой инициативе и с самого начала утверждала, что неучастие любой из сторон несет в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:12
2024-01-19T09:52
в мире
экономика
турция
зерновая сделка
россия
украина
владимир путин
василий боднар
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АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турция не ведет никаких переговоров по поиску альтернатив черноморской зерновой инициативе и с самого начала утверждала, что неучастие любой из сторон несет в себе риски, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.&quot;Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны&quot;, — сказал он.Целью Турции собеседник агентства назвал восстановление зерновой сделки, хотя, по его словам, это очень сложно в нынешних условиях.На днях посол Украины в Турции Василий Боднар говорил об "определенных переговорах" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата. Россия же, как заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко, пока не видит перспектив возобновления этой инициативы.Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Россия возражала против продления сделки, и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.
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в мире, экономика, турция, зерновая сделка, россия, украина, владимир путин, василий боднар, виктория абрамченко, оон, россельхозбанк, swift
В мире, Экономика, Турция, Зерновая сделка, Россия, Украина, Владимир Путин, Василий Боднар, Виктория Абрамченко, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке

Турция не ведет переговоры по альтернативам зерновой сделке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турция не ведет никаких переговоров по поиску альтернатив черноморской зерновой инициативе и с самого начала утверждала, что неучастие любой из сторон несет в себе риски, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
«

"Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны", — сказал он.

Целью Турции собеседник агентства назвал восстановление зерновой сделки, хотя, по его словам, это очень сложно в нынешних условиях.
На днях посол Украины в Турции Василий Боднар говорил об "определенных переговорах" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата. Россия же, как заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко, пока не видит перспектив возобновления этой инициативы.
Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Россия возражала против продления сделки, и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.
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В миреЭкономикаТурцияЗерновая сделкаРоссияУкраинаВладимир ПутинВасилий БоднарВиктория АбрамченкоООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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