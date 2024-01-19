https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html

Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке

Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 19.01.2024

Источник сообщил о позиции Турции по зерновой сделке

Турция не ведет никаких переговоров по поиску альтернатив черноморской зерновой инициативе и с самого начала утверждала, что неучастие любой из сторон несет в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T08:12

2024-01-19T08:12

2024-01-19T09:52

в мире

экономика

турция

зерновая сделка

россия

украина

владимир путин

василий боднар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg

АНКАРА, 19 янв — РИА Новости. Турция не ведет никаких переговоров по поиску альтернатив черноморской зерновой инициативе и с самого начала утверждала, что неучастие любой из сторон несет в себе риски, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Различные версии выдвигались, обсуждались. Но мы с первого дня заявляли, что альтернативные маршруты, когда в сделке не участвуют все стороны, рискованны", — сказал он.Целью Турции собеседник агентства назвал восстановление зерновой сделки, хотя, по его словам, это очень сложно в нынешних условиях.На днях посол Украины в Турции Василий Боднар говорил об "определенных переговорах" по поиску альтернативного прежней зерновой сделке формата. Россия же, как заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко, пока не видит перспектив возобновления этой инициативы.Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Вторая часть пакетной договоренности (меморандум Россия — ООН) предусматривала снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".Как не раз отмечали в Москве, в отношении России соглашение не выполнялось, а украинское зерно шло прежде всего в Европу, хотя главной целью провозглашались поставки нуждающимся странам Африки. Поэтому Россия возражала против продления сделки, и ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года.

https://ria.ru/20240117/rekord-1921761694.html

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, турция, зерновая сделка, россия, украина, владимир путин, василий боднар, виктория абрамченко, оон, россельхозбанк, swift