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Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.01.2024
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17:26 19.01.2024 (обновлено: 17:30 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922396314.html
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.01.2024
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:26
2024-01-19T17:30
россия
евросоюз
брюссель
жозеп боррель
в мире
украина
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Не только страны-члены ЕС, но и верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель – ред.) намерены принять такой пакет ко второй годовщине (начала конфликта на Украине – ред.). Поэтому работа идет", - сообщил он.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
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россия, евросоюз, брюссель, жозеп боррель, в мире, украина, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Брюссель, Жозеп Боррель, В мире, Украина, Санкции в отношении России
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ к 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Не только страны-члены ЕС, но и верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель – ред.) намерены принять такой пакет ко второй годовщине (начала конфликта на Украине – ред.). Поэтому работа идет", - сообщил он.
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РоссияЕвросоюзБрюссельЖозеп БоррельВ миреУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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