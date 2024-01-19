https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922396314.html

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.01.2024

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:26

2024-01-19T17:26

2024-01-19T17:30

россия

евросоюз

брюссель

жозеп боррель

в мире

украина

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. ЕС ведет подготовку 13-го пакета санкций против России, хочет ввести его к 24 февраля, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Не только страны-члены ЕС, но и верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель – ред.) намерены принять такой пакет ко второй годовщине (начала конфликта на Украине – ред.). Поэтому работа идет", - сообщил он.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

россия

брюссель

украина

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2024

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россия, евросоюз, брюссель, жозеп боррель, в мире, украина, санкции в отношении россии