https://ria.ru/20240119/samolet-1922243548.html

Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку

Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 19.01.2024

Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку

Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:25

2024-01-19T05:25

2024-01-19T05:25

происшествия

москва

кемерово

новосибирск

западно-сибирская транспортная прокуратура

толмачево (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 19 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа"", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение рейса из Москвы (Шереметьево) в Кемерово ожидают 179 пассажиров. "Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, кемерово, новосибирск, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), шереметьево (аэропорт)