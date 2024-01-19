https://ria.ru/20240119/samolet-1922243548.html
Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку
Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 19.01.2024
Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку
Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:25
2024-01-19T05:25
2024-01-19T05:25
происшествия
москва
кемерово
новосибирск
западно-сибирская транспортная прокуратура
толмачево (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 19 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Кемерово в пятницу, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Победа"", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, в настоящее время борт отстранен от эксплуатации. Завершение рейса из Москвы (Шереметьево) в Кемерово ожидают 179 пассажиров. "Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кемерово, новосибирск, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Кемерово, Новосибирск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку
Самолет, летевший из Москвы в Кемерово, сел в Новосибирске из-за неисправности