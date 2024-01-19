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Экс-министр обороны Украины вернется к работе адвокатом - РИА Новости, 19.01.2024
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15:20 19.01.2024 (обновлено: 15:22 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/reznikov-1922359329.html
Экс-министр обороны Украины вернется к работе адвокатом
Экс-министр обороны Украины вернется к работе адвокатом - РИА Новости, 19.01.2024
Экс-министр обороны Украины вернется к работе адвокатом
Уволенный после коррупционного скандала экс-министр обороны Украины Алексей Резников восстановил действие своей адвокатской лицензии, сообщило издание... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:20
2024-01-19T15:22
в мире
украина
алексей резников
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уволенный после коррупционного скандала экс-министр обороны Украины Алексей Резников восстановил действие своей адвокатской лицензии, сообщило издание "Украинские новости" в Telegram-канале. "Бывший министр обороны Алексей Резников возвращается к адвокатской практике", - говорится в сообщении "Украинских новостей". Сообщается, что Резников приостановил действие своей адвокатской лицензии в марте 2020 года, когда был назначен на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции. Как сообщают журналисты, Резников получил свидетельство адвоката в 1994 году. До работы в кабмине он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях. В начале сентября 2023 года Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Перед отставкой Резникова в украинских СМИ вышел ряд публикаций о том, что минобороны закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследованиях речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов.
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в мире, украина, алексей резников
В мире, Украина, Алексей Резников
Экс-министр обороны Украины вернется к работе адвокатом

Экс-министр обороны Резников возобновил лицензию адвоката

© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уволенный после коррупционного скандала экс-министр обороны Украины Алексей Резников восстановил действие своей адвокатской лицензии, сообщило издание "Украинские новости" в Telegram-канале.
"Бывший министр обороны Алексей Резников возвращается к адвокатской практике", - говорится в сообщении "Украинских новостей". Сообщается, что Резников приостановил действие своей адвокатской лицензии в марте 2020 года, когда был назначен на пост вице-премьера по вопросам реинтеграции. Как сообщают журналисты, Резников получил свидетельство адвоката в 1994 году. До работы в кабмине он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.
В начале сентября 2023 года Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Перед отставкой Резникова в украинских СМИ вышел ряд публикаций о том, что минобороны закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследованиях речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы минобороны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Украине журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции
15 января, 17:36
 
В миреУкраинаАлексей Резников
 
 
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