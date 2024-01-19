https://ria.ru/20240119/rezervuar-1922314073.html

Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах

Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах - РИА Новости, 19.01.2024

Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах

В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:46

2024-01-19T12:46

2024-01-19T13:43

происшествия

клинцы

специальная военная операция на украине

александр богомаз

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет."В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", — написал губернатор.В борьбе с огнем участвуют более 140 человек, для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд.В целях безопасности власти эвакуировали 32 местных жителя. Сейчас они находятся у родственников, подготовлен пункт временного размещения.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.Как сообщал Богомаз, позднее в пятницу российские военные перехватили еще два украинских беспилотника над Погарским и Унечским районами Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922273886.html

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921436277.html

клинцы

брянская область

россия

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Пожар на нефтебазе в Клинцах Пожар на нефтебазе в Клинцах 2024-01-19T12:46 true PT0M48S

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происшествия, клинцы, александр богомаз, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия