https://ria.ru/20240119/rezervuar-1922314073.html
Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах
Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах - РИА Новости, 19.01.2024
Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах
В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:46
2024-01-19T12:46
2024-01-19T13:43
происшествия
клинцы
специальная военная операция на украине
александр богомаз
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожар начался в результате схода боеприпаса с перехваченного украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Сегодня утром средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник ВСУ, при уничтожении аппарат сбросил снаряд на Клинцовскую нефтебазу. Пострадавших нет."В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами. Над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", — написал губернатор.В борьбе с огнем участвуют более 140 человек, для тушения нефтепродуктов применяется специальное оборудование, привлечен пожарный поезд.В целях безопасности власти эвакуировали 32 местных жителя. Сейчас они находятся у родственников, подготовлен пункт временного размещения.Специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.Как сообщал Богомаз, позднее в пятницу российские военные перехватили еще два украинских беспилотника над Погарским и Унечским районами Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922273886.html
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Пожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
2024-01-19T12:46
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происшествия, клинцы, александр богомаз, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Клинцы, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах
Богомаз: четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах