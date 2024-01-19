https://ria.ru/20240119/reb-1922230872.html
На части территории Польши произошел сбой GPS
На части территории Польши произошел сбой GPS - РИА Новости, 19.01.2024
На части территории Польши произошел сбой GPS
На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:28
2024-01-19T00:28
2024-01-19T11:27
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl."В среду наблюдались сбои в сигнале GPS на большой территории Польши", — говорится в публикации.По информации портала, проблемы отмечались в центре и на севере страны. Так, в районе городов Пила и Конин сбои были сильнее, а в Познани — средние.Похожие помехи наблюдались в Польше в конце декабря. Тогда аналитик Cyberdefence24.pl Максимилиан Дура выдвинул предположение, что зона возмущения GPS якобы совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области.
https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html
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польша, калининградская область, gps, в мире, россия, рэб
Польша, Калининградская область, GPS, В мире, Россия, РЭБ
На части территории Польши произошел сбой GPS
Epoznan.pl: на половине территории Польши произошел сбой GPS