https://ria.ru/20240119/reb-1922230872.html

На части территории Польши произошел сбой GPS

На части территории Польши произошел сбой GPS - РИА Новости, 19.01.2024

На части территории Польши произошел сбой GPS

На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T00:28

2024-01-19T00:28

2024-01-19T11:27

польша

калининградская область

gps

в мире

россия

рэб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922287447_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61097bd88d3c3e4c973cf01381d0de43.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl."В среду наблюдались сбои в сигнале GPS на большой территории Польши", — говорится в публикации.По информации портала, проблемы отмечались в центре и на севере страны. Так, в районе городов Пила и Конин сбои были сильнее, а в Познани — средние.Похожие помехи наблюдались в Польше в конце декабря. Тогда аналитик Cyberdefence24.pl Максимилиан Дура выдвинул предположение, что зона возмущения GPS якобы совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области.

https://ria.ru/20231214/dron-1915916467.html

польша

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, калининградская область, gps, в мире, россия, рэб