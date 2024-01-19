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На части территории Польши произошел сбой GPS - РИА Новости, 19.01.2024
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00:28 19.01.2024 (обновлено: 11:27 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/reb-1922230872.html
На части территории Польши произошел сбой GPS
На части территории Польши произошел сбой GPS - РИА Новости, 19.01.2024
На части территории Польши произошел сбой GPS
На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T00:28
2024-01-19T11:27
польша
калининградская область
gps
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl.&quot;В среду наблюдались сбои в сигнале GPS на большой территории Польши&quot;, — говорится в публикации.По информации портала, проблемы отмечались в центре и на севере страны. Так, в районе городов Пила и Конин сбои были сильнее, а в Познани — средние.Похожие помехи наблюдались в Польше в конце декабря. Тогда аналитик Cyberdefence24.pl Максимилиан Дура выдвинул предположение, что зона возмущения GPS якобы совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области.
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польша, калининградская область, gps, в мире, россия, рэб
Польша, Калининградская область, GPS, В мире, Россия, РЭБ
На части территории Польши произошел сбой GPS

Epoznan.pl: на половине территории Польши произошел сбой GPS

© Фото : GPSJAMКарта помех сигнала GPS над Польшей. 17 января 2024
Карта помех сигнала GPS над Польшей. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : GPSJAM
Карта помех сигнала GPS над Польшей. 17 января 2024
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На большей части территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS, пишет Epoznan.pl.
«

"В среду наблюдались сбои в сигнале GPS на большой территории Польши", — говорится в публикации.

По информации портала, проблемы отмечались в центре и на севере страны. Так, в районе городов Пила и Конин сбои были сильнее, а в Познани — средние.
Похожие помехи наблюдались в Польше в конце декабря. Тогда аналитик Cyberdefence24.pl Максимилиан Дура выдвинул предположение, что зона возмущения GPS якобы совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области.
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