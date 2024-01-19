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Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете - РИА Новости, 19.01.2024
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете
Выпущенный ВСУ снаряд ударил по частному дому в Куйбышевском районе Донецка, люди в этот момент находились в спальне, повреждены кровля и стены, передает... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:50
2024-01-19T14:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Выпущенный ВСУ снаряд ударил по частному дому в Куйбышевском районе Донецка, люди в этот момент находились в спальне, повреждены кровля и стены, передает корреспондент РИА Новости. "Находились за стенкой, в спальне. Прилетела то ли ракета, то ли что-то - не взорвалась, прошла навылет", - рассказал житель частного дома Антон. По его словам, в соседние дома были попадания и в 2016, и в 2018 годах. "Сейчас наша очередь настала. Бесятся, злятся, что ушли от них", - ответил собеседник на вопрос о том, по какой причине противник ведет обстрелы мирных районов. Женщина 1949 года рождения получила ранение в пятницу в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщало в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
https://ria.ru/20240119/donetsk-1922248071.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом украинской ракете

Выпущенный ВСУ снаряд ударил по частному дому в Куйбышевском районе Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Выпущенный ВСУ снаряд ударил по частному дому в Куйбышевском районе Донецка, люди в этот момент находились в спальне, повреждены кровля и стены, передает корреспондент РИА Новости.
"Находились за стенкой, в спальне. Прилетела то ли ракета, то ли что-то - не взорвалась, прошла навылет", - рассказал житель частного дома Антон.
По его словам, в соседние дома были попадания и в 2016, и в 2018 годах. "Сейчас наша очередь настала. Бесятся, злятся, что ушли от них", - ответил собеседник на вопрос о том, по какой причине противник ведет обстрелы мирных районов.
Женщина 1949 года рождения получила ранение в пятницу в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщало в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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