https://ria.ru/20240119/putin-1922330149.html

Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России

Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России - РИА Новости, 19.01.2024

Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России

Уровень доверия среди россиян к президенту РФ Владимиру Путину в РФ стабильный, цифры об этом красноречиво говорят, люди чувствуют результат работы и... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:32

2024-01-19T13:32

2024-01-19T13:32

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738837_0:177:3096:1919_1920x0_80_0_0_2cea3ace82a5c18c7c6c7c61114df60d.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень доверия среди россиян к президенту РФ Владимиру Путину в РФ стабильный, цифры об этом красноречиво говорят, люди чувствуют результат работы и поступательное развитие страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны", - заявил Песков. Песков отметил, что благодаря зачастую круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны. "Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное - это ощущение людей. А именно это ощущение личное, оно и проецируется вот на этот уровень поддержки", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин