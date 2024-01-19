https://ria.ru/20240119/putin-1922330149.html
Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России
Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России - РИА Новости, 19.01.2024
Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России
Уровень доверия среди россиян к президенту РФ Владимиру Путину в РФ стабильный, цифры об этом красноречиво говорят, люди чувствуют результат работы и... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:32
2024-01-19T13:32
2024-01-19T13:32
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень доверия среди россиян к президенту РФ Владимиру Путину в РФ стабильный, цифры об этом красноречиво говорят, люди чувствуют результат работы и поступательное развитие страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны", - заявил Песков. Песков отметил, что благодаря зачастую круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны. "Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное - это ощущение людей. А именно это ощущение личное, оно и проецируется вот на этот уровень поддержки", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал об уровне доверия к Путину в России
Песков назвал уровень доверия к Путину в России стабильным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уровень доверия среди россиян к президенту РФ Владимиру Путину в РФ стабильный, цифры об этом красноречиво говорят, люди чувствуют результат работы и поступательное развитие страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«
"Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет. Собственно, наверное, это говорит, действительно, об одобрении людьми того, что делает президент, и говорит о том, что при наличии неизбежных каких-то проблем люди все-таки чувствуют на себе результаты этой работы. Они чувствуют поступательное движение в развитии страны", - заявил Песков.
Песков отметил, что благодаря зачастую круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны.
"Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное - это ощущение людей. А именно это ощущение личное, оно и проецируется вот на этот уровень поддержки", - подчеркнул Песков.
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