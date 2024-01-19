https://ria.ru/20240119/putin-1922326582.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.01.2024

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:24

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."Идут рабочие встречи, внутренние совещания, среди которых будет и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240119/peskov-1922326123.html

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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия