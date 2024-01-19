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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.01.2024
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13:22 19.01.2024 (обновлено: 13:24 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/putin-1922326582.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.01.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:22
2024-01-19T13:24
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."Идут рабочие встречи, внутренние совещания, среди которых будет и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
«
"Идут рабочие встречи, внутренние совещания, среди которых будет и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Согласование встречи Путина с Эрдоганом продолжается, заявил Песков
13:22
 
БезопасностьВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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