https://ria.ru/20240119/putin-1922326582.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 19.01.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:22
2024-01-19T13:22
2024-01-19T13:24
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам."Идут рабочие встречи, внутренние совещания, среди которых будет и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240119/peskov-1922326123.html
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безопасность, владимир путин, дмитрий песков, россия
Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза