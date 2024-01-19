https://ria.ru/20240119/protest-1922440111.html

Французские фермеры заблокировали трассу под Тулузой в знак протеста

Французские фермеры заблокировали трассу под Тулузой в знак протеста - РИА Новости, 19.01.2024

Французские фермеры заблокировали трассу под Тулузой в знак протеста

Порядка 250 фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной на обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и неуважения к их РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T21:54

2024-01-19T21:54

2024-01-19T21:54

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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Порядка 250 фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной на обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и неуважения к их профессии, сообщает издание Figaro. Фермеры устроили акции в департаментах Тарн и Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юге Франции. Порядка 250 активистов блокировали шоссе стогами сена и тракторами. Префектура была вынуждена опубликовать предупреждение для автовладельцев и организовать маршруты объезда. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии. "Мы способны производить продовольствие во Франции, но мы покупаем продукты за границей, где используют запрещенные у нас в стране пестициды, при том что французская сельскохозяйственная отрасль - одна из самых здоровых. Мы требуем уважения со стороны государства и того, чтобы с нами считались", - заявил в эфире телеканала Cnews организовавший блокаду Жером Бэйл. Фермеры планируют блокировать автотрассы до конца выходных. Они не намерены уходить, пока не получат согласия премьер-министра Габриэля Атталя их принять. Префектура департамента Верхняя Гаронна разрешила полиции использовать дроны для наблюдения за акцией. Как сообщило издание Opinion, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA), ведущая организация, представляющая интересы фермеров во Франции, намерена проводить забастовки вплоть до открытия Салона сельского хозяйства 24 февраля. При этом второй по значимости профсоюз фермеров, Coordination rurale, в пятницу сообщил, что призывает к масштабным акциям по всей стране 25 января. Во вторник во французском городе Тулузе прошла крупная демонстрация фермеров, около 1000 человек вышли на протест против осложнившегося экономического положения работников сельского хозяйства, было задействовано 400 тракторов. Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли. Фермеры протестуют, в том числе, против импорта мяса птицы и потери конкурентоспособности, обвиняя национальную политику Франции и политику ЕС. В последние недели фермеры протестуют также в Германии, Нидерландах, Польше и Румынии.

https://ria.ru/20240119/protest-1922414190.html

https://ria.ru/20240119/aktsiya-1922389102.html

https://ria.ru/20240118/aktsiya-1922225099.html

https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html

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в мире, франция, тулуза, германия, габриэль атталь, евросоюз