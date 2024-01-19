https://ria.ru/20240119/protest-1922414190.html

В центре Берлина прошла акция протеста из-за роста цен

В центре Берлина прошла акция протеста из-за роста цен - РИА Новости, 19.01.2024

В центре Берлина прошла акция протеста из-за роста цен

Водители грузовиков Германии провели утром в пятницу акцию протеста в центре Берлина, на нее зарегистрировались более 1,5 тысячи человек, прибыли около 540... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:38

2024-01-19T18:38

2024-01-19T18:45

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Водители грузовиков Германии провели утром в пятницу акцию протеста в центре Берлина, на нее зарегистрировались более 1,5 тысячи человек, прибыли около 540 грузовиков и 60 тракторов, сообщило издание Spiegel со ссылкой на полицию Берлина. На фоне протестов фермеров из-за отмены правительственных субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, захлестнувших Германию в декабре и январе, работники транспортной отрасли тоже выражают неудовлетворенность растущими налогами. "На крупной демонстрации в Берлине работники транспортной отрасли выразили свое недовольство ростом цен... около 540 грузовиков и 60 тракторов, более сотни легковых автомобилей и домов на колесах заблокировали Улицу 17 июня и ряд других улиц вокруг Колонны Победы", — пишет Spiegel со ссылкой на полицию. Отмечается, что, согласно данным полиции, на демонстрацию зарегистрировались 1,5 тысячи человек. Экспедиторские предприятия обвиняют власти ФРГ в повышении налогов на выбросы углекислого газа и платы за проезд грузовиков, сообщает Spiegel. Кроме того, подчеркивается, что правительство сократило обещанное финансирование электрогрузовиков. Ранее дальнобойщики поддержали фермеров в их акциях протеста, приехав на своих транспортных средствах, теперь же фермеры приняли участие в протесте компаний-перевозчиков, подчеркивает издание. В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране, в ходе которых фермеры блокировали дороги своими тракторами. Переговоры между властями и представителями отрасли пока не привели к значимым результатам.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

https://ria.ru/20240115/protest-1921488490.html

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в мире, берлин (город), германия, роберт хабек