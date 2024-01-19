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Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет из-за коррупции
Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет из-за коррупции - РИА Новости, 19.01.2024
Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет из-за коррупции
Ленинский районный суд Барнаула в пятницу приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого во... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T08:43
2024-01-19T08:43
2024-01-19T08:43
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Барнаула в пятницу приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого во взяточничестве, к девяти годам лишения свободы, сообщила РИА Новости его адвокат Антонина Бартенева. "Девять лет строгого режима с лишением классного чина и штрафом в двукратном размере – более 5 миллионов рублей. Будем обжаловать, учитывая, что Владимир Александрович вину не признавал и не признает", - сказала собеседница агентства, отметив, что из вменяемых ему более 10 миллионов рублей взяток суд признал недоказанными 8 миллионов. Фалилеев обвинялся в получении взяток в особо крупном размере в пользу новосибирского бизнесмена за его покровительство. Свою вину он не признал. Владимир Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с 2015 года, а в конце 2018 года ушел в отставку. До этого он занимал должность прокурора Забайкальского края. В феврале 2022 года стало известно о его задержании и аресте. В настоящее время Центральный районный суд Новосибирска рассматривает дело бывшего заместителя Фалилеева - Андрея Турбина, который также обвиняется во взяточничестве. Рассмотрение дела началось в январе 2023 года. Подсудимый признал свою вину.
https://ria.ru/20240118/kalmykiya-1922124083.html
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происшествия, новосибирская область, забайкальский край, барнаул
Происшествия, Новосибирская область, Забайкальский край, Барнаул
Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет из-за коррупции
Бартенева: суд в Барнауле дал 9 лет бывшему прокурору Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Барнаула в пятницу приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева, обвиняемого во взяточничестве, к девяти годам лишения свободы, сообщила РИА Новости его адвокат Антонина Бартенева.
«
"Девять лет строгого режима с лишением классного чина и штрафом в двукратном размере – более 5 миллионов рублей. Будем обжаловать, учитывая, что Владимир Александрович вину не признавал и не признает", - сказала собеседница агентства, отметив, что из вменяемых ему более 10 миллионов рублей взяток суд признал недоказанными 8 миллионов.
Фалилеев обвинялся в получении взяток в особо крупном размере в пользу новосибирского бизнесмена за его покровительство. Свою вину он не признал.
Владимир Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с 2015 года, а в конце 2018 года ушел в отставку. До этого он занимал должность прокурора Забайкальского края. В феврале 2022 года стало известно о его задержании и аресте.
В настоящее время Центральный районный суд Новосибирска
рассматривает дело бывшего заместителя Фалилеева - Андрея Турбина, который также обвиняется во взяточничестве. Рассмотрение дела началось в январе 2023 года. Подсудимый признал свою вину.
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