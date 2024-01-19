https://ria.ru/20240119/prigovor-1922317672.html

Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взятки

Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взятки - РИА Новости, 19.01.2024

Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взятки

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина к... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:54

2024-01-19T12:54

2024-01-19T12:57

происшествия

челябинская область

челябинск

пенсионный фонд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Челябинской области Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 миллионов рублей за взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 миллионов рублей", - сказал судья Алексей Акатышев.Второго фигуранта, экс-сотрудника фонда Рудольфа Зайцева, суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 139 миллионов рублей.Оба фигуранта, находившиеся под домашним арестом, были взяты под стражу в зале суда. Чернобровин заявил, что будет обжаловать приговор, добавив, что это "беспредел".Чернобровин признан виновным по части 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере), Зайцев – по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Ранее гособвинение просило суд назначить Чернобровину наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом в 210 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе сроком на 10 лет. Зайцеву – 13 лет колонии строгого режима со штрафом 85,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 10 лет.По данным следствия, Чернобровин с июня 2016 по август 2019 года получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тысяч рублей и 3,4 миллиона рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов по охране зданий территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Челябинской области. А с августа 2019 по июль 2021 года он и начальник административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Зайцев совместно получили взятку в размере около 28 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение госконтракта на охрану зданий.В пресс-службе отделения СФР по Челябинской области РИА Новости уточнили, что трудовые отношения с Чернобровиным прекращены.

https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html

https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html

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происшествия, челябинская область, челябинск, пенсионный фонд рф