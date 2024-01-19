https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html

В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку

В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 19.01.2024

В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку

Бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк приговорен судом к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:09

2024-01-19T10:09

2024-01-19T10:09

происшествия

евпатория

кирилл вавренюк

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк приговорен судом к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение полномочий. В ноябре 2020 года бывший первый замглавы администрации был задержан по подозрению в получении крупной взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления о его аренде без торгов. Мошенническая схема была реализована в 2018 году, в ней также участвовал бывший начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города, он также был задержан. "Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком шесть лет" , - сообщило региональное управление СК РФ в пятницу, не называя фамилий. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, осужденный – бывший первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк. Вавренюк до работы в администрации работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурором Евпатории (в составе Украины) и других ведомствах. В 2017 году был утвержден горсоветом города на должности первого заместителя администрации.

https://ria.ru/20231024/proisshestviya-1904923306.html

https://realty.ria.ru/20230828/evpatoriya-1892688285.html

евпатория

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, евпатория, кирилл вавренюк, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым