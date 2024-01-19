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В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 19.01.2024
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10:09 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922265164.html
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку - РИА Новости, 19.01.2024
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку
Бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк приговорен судом к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T10:09
2024-01-19T10:09
происшествия
евпатория
кирилл вавренюк
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк приговорен судом к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение полномочий. В ноябре 2020 года бывший первый замглавы администрации был задержан по подозрению в получении крупной взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления о его аренде без торгов. Мошенническая схема была реализована в 2018 году, в ней также участвовал бывший начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города, он также был задержан. "Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком шесть лет" , - сообщило региональное управление СК РФ в пятницу, не называя фамилий. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, осужденный – бывший первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк. Вавренюк до работы в администрации работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурором Евпатории (в составе Украины) и других ведомствах. В 2017 году был утвержден горсоветом города на должности первого заместителя администрации.
https://ria.ru/20231024/proisshestviya-1904923306.html
https://realty.ria.ru/20230828/evpatoriya-1892688285.html
евпатория
симферополь
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происшествия, евпатория, кирилл вавренюк, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым
Происшествия, Евпатория, Кирилл Вавренюк, Следственный комитет России (СК РФ), Симферополь, Республика Крым
В Крыму бывшему чиновнику дали 11 лет колонии за взятку

Бывший первый замглавы Евпатории Вавренюк получил 11 лет колонии за взятку

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкЗдание администрации Евпатории
Здание администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Здание администрации Евпатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк приговорен судом к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение полномочий.
В ноябре 2020 года бывший первый замглавы администрации был задержан по подозрению в получении крупной взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления о его аренде без торгов. Мошенническая схема была реализована в 2018 году, в ней также участвовал бывший начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города, он также был задержан.
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"Приговором суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком шесть лет" , - сообщило региональное управление СК РФ в пятницу, не называя фамилий.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, осужденный – бывший первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк.
Вавренюк до работы в администрации работал помощником прокурора Железнодорожного района Симферополя, прокурором Евпатории (в составе Украины) и других ведомствах. В 2017 году был утвержден горсоветом города на должности первого заместителя администрации.
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ПроисшествияЕвпаторияКирилл ВавренюкСледственный комитет России (СК РФ)СимферопольРеспублика Крым
 
 
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