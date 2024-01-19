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Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег - РИА Новости, 19.01.2024
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22:15 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/premer-1922442332.html
Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег
Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег - РИА Новости, 19.01.2024
Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег
Бывшему главе правительства Молдавии Владимиру Филату грозит тюремный срок до семи лет за отмывание денег, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:15
2024-01-19T22:15
в мире
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владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
сбербанк россии
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Бывшему главе правительства Молдавии Владимиру Филату грозит тюремный срок до семи лет за отмывание денег, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. "Сегодня состоялось заседание районного суда по делу Филата, прокурор Надежда Бусуйок, ведущая уголовное дело экс-премьера, запросила 7 лет тюрьмы. Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Также прокурор потребовала взыскать с Филата в пользу государства 12,8 миллиона леев (723 тысячи долларов – ред.)", - пишет издание. В свою очередь, сам политик назвал доводы стороны обвинения неубедительными, сославшись на решение Европейского суда по правам человека, который установил, что в отношении него не было справедливого судебного процесса. "Надеюсь, что суд объективно и основательно изучит представленные доказательства и доводы и примет решение. Я заинтересован в том, чтобы это было юридическим решением. В основе этого дела лежит предыдущий приговор, который решением ЕСПЧ был признан несправедливым, основанным на встречах за закрытыми дверями, без заслушивания свидетелей", - цитирует Филата издание. Дело, в котором бывший премьер-министр обвиняется в особо крупном отмывании денег, было передано в суд в 2018 году. Филату было предъявлено обвинение в уплате суммы в 12,8 миллиона лея консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии (ЛДПМ), лидером которой он является. Преимущественно предполагается, что эти денежные средства могли быть получены путем осуществления коррупционных действий, которые привели выводу средств из Banca de Economii. В июле прошлого года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик неоднократно выступал с критикой в адрес президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, сша, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, сбербанк россии
В мире, Молдавия, США, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Сбербанк России
Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег

Бывшему премьеру Молдавии Филату грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег

© РИА Новости / Руслан Шалапуда | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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Владимир Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Бывшему главе правительства Молдавии Владимиру Филату грозит тюремный срок до семи лет за отмывание денег, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже").
Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден.
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"Сегодня состоялось заседание районного суда по делу Филата, прокурор Надежда Бусуйок, ведущая уголовное дело экс-премьера, запросила 7 лет тюрьмы. Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Также прокурор потребовала взыскать с Филата в пользу государства 12,8 миллиона леев (723 тысячи долларов – ред.)", - пишет издание.
В свою очередь, сам политик назвал доводы стороны обвинения неубедительными, сославшись на решение Европейского суда по правам человека, который установил, что в отношении него не было справедливого судебного процесса.
"Надеюсь, что суд объективно и основательно изучит представленные доказательства и доводы и примет решение. Я заинтересован в том, чтобы это было юридическим решением. В основе этого дела лежит предыдущий приговор, который решением ЕСПЧ был признан несправедливым, основанным на встречах за закрытыми дверями, без заслушивания свидетелей", - цитирует Филата издание.
Дело, в котором бывший премьер-министр обвиняется в особо крупном отмывании денег, было передано в суд в 2018 году. Филату было предъявлено обвинение в уплате суммы в 12,8 миллиона лея консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии (ЛДПМ), лидером которой он является. Преимущественно предполагается, что эти денежные средства могли быть получены путем осуществления коррупционных действий, которые привели выводу средств из Banca de Economii.
В июле прошлого года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик неоднократно выступал с критикой в адрес президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.
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