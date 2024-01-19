https://ria.ru/20240119/premer-1922442332.html

Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег

Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег - РИА Новости, 19.01.2024

Бывшему премьеру Молдавии грозит срок за отмывание денег

Бывшему главе правительства Молдавии Владимиру Филату грозит тюремный срок до семи лет за отмывание денег, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T22:15

2024-01-19T22:15

2024-01-19T22:15

в мире

молдавия

сша

владимир филат

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18808/72/188087257_0:206:2821:1793_1920x0_80_0_0_361a3312d06d9876d4279b036b1cd1e0.jpg

КИШИНЕВ, 19 янв - РИА Новости. Бывшему главе правительства Молдавии Владимиру Филату грозит тюремный срок до семи лет за отмывание денег, сообщает в пятницу издание Ziarul de Garda ("Газета на страже"). Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. "Сегодня состоялось заседание районного суда по делу Филата, прокурор Надежда Бусуйок, ведущая уголовное дело экс-премьера, запросила 7 лет тюрьмы. Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Также прокурор потребовала взыскать с Филата в пользу государства 12,8 миллиона леев (723 тысячи долларов – ред.)", - пишет издание. В свою очередь, сам политик назвал доводы стороны обвинения неубедительными, сославшись на решение Европейского суда по правам человека, который установил, что в отношении него не было справедливого судебного процесса. "Надеюсь, что суд объективно и основательно изучит представленные доказательства и доводы и примет решение. Я заинтересован в том, чтобы это было юридическим решением. В основе этого дела лежит предыдущий приговор, который решением ЕСПЧ был признан несправедливым, основанным на встречах за закрытыми дверями, без заслушивания свидетелей", - цитирует Филата издание. Дело, в котором бывший премьер-министр обвиняется в особо крупном отмывании денег, было передано в суд в 2018 году. Филату было предъявлено обвинение в уплате суммы в 12,8 миллиона лея консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии (ЛДПМ), лидером которой он является. Преимущественно предполагается, что эти денежные средства могли быть получены путем осуществления коррупционных действий, которые привели выводу средств из Banca de Economii. В июле прошлого года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик неоднократно выступал с критикой в адрес президента Молдавии Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, сбербанк россии