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Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование

Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование - РИА Новости, 19.01.2024

Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование

Власти Таловского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО продукты, дизельный генератор, радиооборудование и камуфляжные костюмы, сообщила в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:46

2024-01-19T14:46

2024-01-19T14:46

надежные люди

таловский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Власти Таловского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО продукты, дизельный генератор, радиооборудование и камуфляжные костюмы, сообщила в Telegram-канале в пятницу райадминистрация. "Продолжаем оказывать помощь нашим бойцам на передовой. Была передана очередная гуманитарная помощь для участников СВО: продукты питания, генератор дизельный, радиостанции, передатчик, камуфляжные костюмы "Горка", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз был собран и передан работниками администрации Таловского района.

https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921881352.html

таловский район

воронежская область

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таловский район, воронежская область