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Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование
Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование - РИА Новости, 19.01.2024
Воронежцы передали в зону СВО продукты, камуфляжные костюмы и оборудование
Власти Таловского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО продукты, дизельный генератор, радиооборудование и камуфляжные костюмы, сообщила в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:46
2024-01-19T14:46
2024-01-19T14:46
надежные люди
таловский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Власти Таловского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО продукты, дизельный генератор, радиооборудование и камуфляжные костюмы, сообщила в Telegram-канале в пятницу райадминистрация. "Продолжаем оказывать помощь нашим бойцам на передовой. Была передана очередная гуманитарная помощь для участников СВО: продукты питания, генератор дизельный, радиостанции, передатчик, камуфляжные костюмы "Горка", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз был собран и передан работниками администрации Таловского района.
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таловский район
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таловский район, воронежская область
Надежные люди, Таловский район, Воронежская область
ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Власти Таловского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО продукты, дизельный генератор, радиооборудование и камуфляжные костюмы, сообщила в Telegram-канале в пятницу райадминистрация.
"Продолжаем оказывать помощь нашим бойцам на передовой. Была передана очередная гуманитарная помощь для участников СВО: продукты питания, генератор дизельный, радиостанции, передатчик, камуфляжные костюмы "Горка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был собран и передан работниками администрации Таловского района.
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