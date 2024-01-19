https://ria.ru/20240119/pomosch-1922323428.html

Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи

Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи - РИА Новости, 19.01.2024

Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи

Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:13

2024-01-19T13:13

2024-01-19T13:13

надежные люди

мончегорск

мурманская область

вооруженные силы рф

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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два автомобиля УАЗ, походные печи и продовольствие, сообщили власти Мончегорска на своей странице "ВКонтакте". Сообщается, что на этой неделе для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, был отправлен очередной гуманитарный груз. "В зону СВО были направлены личные посылки мончегорцам, защищающим Отечество, необходимые предметы и вещи, собранные городскими общественными организациями, окопные свечи и блиндажные печки, сделанные студентами мончегорского политехнического колледжа, а также два автомобиля УАЗ для добровольческого подразделения БАРС-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что печи и продовольственные товары были отправлены в ресторан, находящийся в одном из приграничных районов. Его владельцы бесплатно обслуживают участников СВО.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1898013321.html

мончегорск

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мончегорск, мурманская область, вооруженные силы рф