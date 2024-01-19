Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи
© Фото : пресс-служба администрации МончегорскаАвтомобили УАЗ бойцов в зоне СВО от администрации Мончегорска
© Фото : пресс-служба администрации Мончегорска
Автомобили УАЗ бойцов в зоне СВО от администрации Мончегорска
МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два автомобиля УАЗ, походные печи и продовольствие, сообщили власти Мончегорска на своей странице "ВКонтакте".
Сообщается, что на этой неделе для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, был отправлен очередной гуманитарный груз.
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"В зону СВО были направлены личные посылки мончегорцам, защищающим Отечество, необходимые предметы и вещи, собранные городскими общественными организациями, окопные свечи и блиндажные печки, сделанные студентами мончегорского политехнического колледжа, а также два автомобиля УАЗ для добровольческого подразделения БАРС-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что печи и продовольственные товары были отправлены в ресторан, находящийся в одном из приграничных районов. Его владельцы бесплатно обслуживают участников СВО.