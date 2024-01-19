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Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи - РИА Новости, 19.01.2024
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13:13 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pomosch-1922323428.html
Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи
Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи - РИА Новости, 19.01.2024
Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи
Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:13
2024-01-19T13:13
надежные люди
мончегорск
мурманская область
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МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два автомобиля УАЗ, походные печи и продовольствие, сообщили власти Мончегорска на своей странице "ВКонтакте". Сообщается, что на этой неделе для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, был отправлен очередной гуманитарный груз. "В зону СВО были направлены личные посылки мончегорцам, защищающим Отечество, необходимые предметы и вещи, собранные городскими общественными организациями, окопные свечи и блиндажные печки, сделанные студентами мончегорского политехнического колледжа, а также два автомобиля УАЗ для добровольческого подразделения БАРС-1", - говорится в сообщении. Отмечается, что печи и продовольственные товары были отправлены в ресторан, находящийся в одном из приграничных районов. Его владельцы бесплатно обслуживают участников СВО.
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мончегорск, мурманская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Мончегорск, Мурманская область, Вооруженные силы РФ

Власти заполярного Мончегорска отправили на СВО машины УАЗ и походные печи

© Фото : пресс-служба администрации МончегорскаАвтомобили УАЗ бойцов в зоне СВО от администрации Мончегорска
Автомобили УАЗ бойцов в зоне СВО от администрации Мончегорска - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : пресс-служба администрации Мончегорска
Автомобили УАЗ бойцов в зоне СВО от администрации Мончегорска
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости. Администрация Мончегорска Мурманской области при содействии предпринимателей и общественных организаций отправила в зону СВО партию груза, в котором два автомобиля УАЗ, походные печи и продовольствие, сообщили власти Мончегорска на своей странице "ВКонтакте".
Сообщается, что на этой неделе для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, был отправлен очередной гуманитарный груз.
«
"В зону СВО были направлены личные посылки мончегорцам, защищающим Отечество, необходимые предметы и вещи, собранные городскими общественными организациями, окопные свечи и блиндажные печки, сделанные студентами мончегорского политехнического колледжа, а также два автомобиля УАЗ для добровольческого подразделения БАРС-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что печи и продовольственные товары были отправлены в ресторан, находящийся в одном из приграничных районов. Его владельцы бесплатно обслуживают участников СВО.
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Надежные людиМончегорскМурманская областьВооруженные силы РФ
 
 
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